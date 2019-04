Vittoria Puccini: la fine dell’amore e i rapporti con Alessandro Preziosi

Vittoria Puccini torna a parlare della separazione con Alessandro Preziosi

Vittoria Puccini torna a parlare del suo rapporto con Alessandro Preziosi e della fine della loro storia d’amore, da cui è nata Elena. L’attrice, al momento protagonista della fiction Mentre ero via, si fa intervistare da Grazia, a cui rivela di essere molto felice. Infatti, l’interprete di Monica, ammette di essere molto innamorata del suo compagno Fabrizio Lucci. Ma prima ricorda il periodo buio che ha dovuto affrontare quando è stata costretta a ricominciare la sua vita da zero. Fortunatamente è riuscita a dare una svolta alla sua vita, percorrendo giornate davvero difficili. Lei stessa rivela che, attraverso la rottura con Preziosi, la sua vita è cambiata improvvisamente, senza darle alcun avviso. La sua esistenza ha preso così una direzione che lei non si aspettava di prendere. All’improvviso ha dovuto rendersi conto del fatto che non avrebbe più trascorso la vita con la persona con cui era convinta di poterlo fare. Ma Vittoria ha saputo accettare quanto accaduto, tornando a sorridere.

Vittoria Puccini, gli attuali rapporti con Alessandro Preziosi: come riescono ad avere ancora un forte legame

Ottimi rapporti tra Vittoria e Preziosi. L’ex interprete di Elisa di Rivombrosa, personaggio che, non solo l’ha resa celebre, ma che le ha permesso di incontrare Alessandro. Nonostante ci sia stata la separazione, sono riusciti comunque a mentenere “un legame molto forte” e anche “un grande affetto”. Come ci sono riusciti? Mettendo al centro del loro mondo la figlia Elena: “Lei è la nostra priorità”. Ma in generale, la Puccini non si considera una persona troppo rigida con le persone e nelle varie situazioni. Dunque, una delle coppie più amate e seguite della televisione italiana è riuscita a mantenere un rapporto stabile e speciale. Questo non solo grazie alla figlia Elena, ma anche al forte affetto che nutrono reciprocamente.

Vittoria Puccini e la storia d’amore con Fabrizio Lucci

Dopo la separazione con Alessandro Preziosi, a causa della quale lei dice di aver vissuto una “virata brusca”, ha definitivamente voltato pagina con Fabrizio. Non sa bene cos’è il particolare di Lucci che è riuscito a conquistarla. “Con Fabrizio sto bene e sono molto innamorata”, confessa ancora una volta Vittoria. Non solo, l’attrice di Mentre ero via ammette di vivere il loro rapporto “in base alle emozioni” e a ciò che sente. La Puccini rivela di aver smesso di tormentarsi con le domande, vivendo così una storia d’amore sana e serena.