Gomorra 5, Esposito e D’Amore: “Non avrei chiuso”, Ciro e Genny cruciali

Gomorra 5 arriverà venerdì 19 novembre su Sky Atlantic e i fan stanno vivendo emozioni contrastanti. Da una parte c’è la gioia di vedere finalmente la nuova stagione, dall’altra però c’è l’amara consapevolezza che saranno le ultime puntate. Gomorra 5 è l’ultima stagione, come è stato già detto e ridetto, per cui bisogna essere pronti a tutto per quanto riguarda il finale. Di sicuro sarà una stagione cruciale per il rapporto tra Genny Savastano e Ciro Di Marzio, che si sono ritrovati nel film L’Immortale. Ciro non è morto, si è allontanato da Napoli e dall’Italia e alla fine Genny è riuscito a scoprire che è ancora vivo.

Come ha fatto Genny a trovare Ciro? Salvatore Esposito e Marco D’Amore sono stati intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni e l’attore di Genny ha risposto in un certo senso a questa domanda. Esposito ha spiegato infatti che nei primi due episodi della nuova stagione di Gomorra si vedrà il prima e il dopo dell’incontro con Ciro nel film L’Immortale. Quindi nel primo episodio Savastano scoprirà cosa è successo a Ciro, nel secondo inizierà la vera e propria stagione, per cui il pubblico scoprirà cosa succederà a Ciro e Genny in Gomorra 5.

A proposito di Genny, Salvatore Esposito ha spiegato che il pubblico vedrà il suo personaggio in una veste nuova, ancora una volta. L’evoluzione verso il male di Genny è andata avanti e dovrà affrontare più nemici e una situazione complicata con Azzurra e suo figlio Pietro. Marco D’Amore invece ha svelato: “Il rapporto tra Ciro e Genny sarà infatti il filo conduttore di tutta la quinta stagione”. I personaggi saranno allo stremo delle loro forze e ancora più incattiviti, ancora più spietati. “A questo aggiungo che sono riuscito a distruggere anche l’immagine del mio personaggio, che sarà fisicamente imbolsito”, ha detto sul suo Ciro Di Marzio.

Esposito e D’Amore sono dispiaciuti all’idea che questa sarà l’ultima stagione di Gomorra. Entrambi hanno detto addio ai loro personaggi quando hanno concluso le riprese: prima il video di Esposito, poi è arrivato il messaggio di Marco sull’ultimo ciak. Eppure, oggi è arrivata la rivelazione: Salvatore Esposito non avrebbe terminato Gomorra. Quando gli hanno chiesto se la quinta sarà davvero la fine, lui ha risposto così:

“Su questo potranno rispondere gli amici di Sky, che detengono tutti i diritti. Fosse dipeso da me, non l’avrei fatta finire, ma è giusto così”

Queste invece le parole di Marco D’Amore, attore di Ciro: