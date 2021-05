Gomorra 5, oggi l’ultimo ciak: le parole e le emozioni di Marco D’Amore

Oggi ha chiuso per sempre il set della serie tv: in attesa della messa in onda, l’attore dice addio al suo personaggio Ciro Di Marzio

Oggi è davvero finita: Gomorra La Serie termina per sempre. Il 22 maggio 2021 non sarà più un giorno come tanti per chi ha lavorato a questa serie tv, perché è il giorno dell’ultimo ciak di Gomorra 5. Oggi il set ha chiuso i battenti e, ora come ora, non verrà più riaperto. Come è noto ormai da tempo, la quinta stagione concluderà il racconto su Ciro Di Marzio e Genny Savastano. I due amici cresciuti insieme per poi separarsi e farsi la guerra. Ma sono sempre tornati uno accanto all’altro e molto probabilmente succederà anche in Gomorra 5. Meglio non averne certezza per non illudersi, perché i creatori di questa serie hanno abituato il pubblico ad aspettarsi di tutto.

Lo ha ricordato ai fan anche Marco D’Amore oggi, dicendo che non si sa come andrà a finire. Lo ha detto al termine del suo messaggio di fine riprese. Come ha fatto anche Salvatore Esposito prima di lui, condividendo con i fan il suo addio a Genny nel suo ultimo giorno di riprese, anche D’Amore ha parlato oggi. Il suo messaggio però non riassume solo il suo percorso, ma anche quello di tutta Gomorra La Serie. Sì, perché lui è passato in cabina di regia da un certo punto in poi e quindi ha assistito alle riprese fino all’ultimo giorno. Fino all’ultimo ciak, che è arrivato oggi.

Ha condiviso un video sui suoi profili social in cui ha raccontato che dopo otto anni di lavoro e di sacrifici oggi è stato battuto l’ultimo ciak di Gomorra. Lunghi anni fatti anche di critiche e detrattori, ma che non hanno spento l’entusiasmo per il caloroso affetto dei fan e degli amanti della serie. Marco D’Amore ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato a Gomorra, dai lavoratori agli attori fino ai registi che lo hanno preceduto. Di loro porterà per sempre con sé tante emozioni ma anche tanti insegnamenti. Poi ha raccontato il momento dell’ultimo ciak:

“22.05.2021 Gomorra La Serie Finisce qui! Ultimo ciak. Ultime emozioni. Poi il silenzio della troupe e l’appassionato, infinito, applauso. Otto anni di vita e di lavoro vissuti sempre a mille all’ora. Poche parole per una storia che nel bene e nel male continuerà il suo racconto di vita e di morte. Al futuro che ci aspetta compagni! In alto i cuori… addio Cirù…”

Infine un pensiero ai fan, alla città di Napoli e alle periferie che hanno accolto Gomorra La Serie. Ai desideri e alle aspettative del pubblico che aspetta di sapere come finirà questa avventura. Non si sa ancora quando uscirà Gomorra 5, probabilmente ci vorranno ancora alcuni mesi di lavorazione, ma una cosa è certa: l’aspettativa è alta e la voglia di vedere le puntate è tanta, ma inizia anche ad avvertirsi già un po’ di nostalgia nei commenti dei fan…

https://www.instagram.com/p/CPLU9SCiC0T/