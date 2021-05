Salvatore Esposito, l’addio a Genny di Gomorra: “Mai lo avrei pensato”

Salvatore Esposito non sarà più Genny Savastano di Gomorra La Serie. Dal messaggio che ha pubblicato sui social, pare che l’attore abbia terminato le riprese degli episodi della quinta stagione. Un vero e proprio addio al personaggio che lo ha presentato al grande pubblico e a cui rimarrà legato per sempre. Tra le righe si può leggere anche qualche indizio su quando esce Gomorra 5, ma non sarà molto presto. Nel suo messaggio, infatti, Esposito ha scritto che toccherà aspettare ancora un po’ per vedere le nuove puntate.

L’attesa però verrà ripagata dagli episodi, perché lui stesso ha scritto: “Sappiate che, come sempre, ne varrà la pena”. Salvatore Esposito ha scritto che non è facile trovare le parole giuste in questi casi, ma voleva ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo grande successo internazionale. Non solo grazie alla squadra che c’è dietro Gomorra La Serie, ma anche al pubblico: come ha sottolineato l’attore, tutto è stato possibile grazie ai fan che hanno seguito con affetto e stima la serie. Per lui tutti coloro che lo seguono e lo sostengono sono il regalo più grande.

Detto ciò, è passato a ringraziare Sky e Cattleya, poi i registi e tutti gli attori con cui ha condiviso questo viaggio. Un viaggio che si concluderà con la quinta stagione. Salvatore Esposito ha parlato anche di Genny:

“Ora tocca a te Gennà. Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto. Anche se siamo distanti anni luce in questi 8 anni mi hai fatto capire tante cose, che conserverò gelosamente dentro di me”

Nel video, inoltre, ha detto di essere tornato da poco a casa e di essere stanco, ma felice. E poi ancora felice e triste allo stesso tempo. Triste perché ha dovuto dire addio a Genny Savastano di Gomorra, ma anche addio alla serie tv stessa. Allo stesso tempo è felice per la grande occasione che ha avuto otto anni fa, quando lo hanno scelto per interpretare il protagonista della serie. Genny sarà sempre una parte importante di lui, queste le sue ultime parole prima di ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno lavorato a Gomorra. Cosa aspettarsi dalla quinta stagione? Di tutto e di più, questo è certo. Ma soprattutto i fan sono curiosi di sapere come andrà a finire tra Genny e Ciro.