Giusy Ferreri dopo il successo, sopresa in autunno: “Lo amo molto”

La sorpresa di Giusy Ferreri ai suoi fan: di cosa si tratta?

Giusy Ferreri non si ferma mai! Dopo il tour – che l’ha portata in giro per tutta Italia – già pensa al futuro, precisamente all’autunno: ha in serbo una grande sorpresa per tutti i suoi fan. Cosa sta nascondendo la cantante di Jambo? Portato a casa il grande successo della canzone realizzata da Takagi e Ketra (che hanno ben capito che la Ferreri è un cavallo di razza dell’estate italiana), è pronta per presente il suo nuovo brano, che non sarà per nulla nostalgico. Vuole seguire la linea del nuovo sentiero battuto in questi ultimi anni: dopo Roma-Bangkok, il suo genere musicale è decisamente cambiato e adesso non intende apportare nuove modifiche.

Nuovo brano di Giusy Ferreri in autunno: le sue bellissime parole

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato: “In autunno presenterò un nuovo brano con un’atmosfera magica. In una mia canzone, Piove, cantavo: ‘C’è estate in ogni stagione’. Ecco, vorrei portare l’entusiasmo di questi mesi incredibili in questo singolo che già amo molto”. La nuova canzone seguirà quindi Jambo: di quest’ultimo vi abbiamo spiegato il vero significato. Come ci sorprenderà ancora?

Figlia Giusy Ferreri: ecco cos’è successo durante il suo tour

Durante l’intervista, ha anche parlato di sua figlia Beatrice (lei che le ha cambiato la vita), dicendo che non l’ha potuta portare in tour: “No, anche se avrei voluto. Per fortuna ha un ottimo asilo nido e due nonne pazzesche. In queste settimane continuavo a tornare a casa per stare anche solo poche ore con lei”. E ha poi speso delle parole sul pezzo di Tagaki e Ketra, ormai doppio disco di platino: “Non ci si abitua mai e mai mi abituerò. In fondo, quando canto brani come questo, penso all’unica cosa, penso solo all’unica cosa di cui mi importa davvero: far divertire ed emozionare la gente”.