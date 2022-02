Giusy Buscemi di nuovo incinta: terzo figlio per l’attrice

Si allarga la famiglia di Giusy Buscemi. L’attrice siciliana, ospite per la prima volta a Verissimo, ha confidato di essere in dolce attesa. Per l’ex Miss Italia 2012 si tratta del terzo figlio dopo Caterina Maria e Pietro Maria, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Il terzogenito è un maschio e nascerà nell’estate 2022.

Giusy Buscemi si è detta felice ed entusiasta per questa nuova gravidanza, anche se non ha chiarito come gestirà i suoi impegni professionali. L’interprete doveva iniziare proprio nei prossimi mesi a girare la nuova stagione di Un passo dal cielo accanto a Daniele Liotti: il suo ruolo sarà cancellato o riuscirà a trovare un accordo con la produzione?

Al momento Giusy non ha svelato come si chiamerà il nascituro ma è probabile che, come i primi due figli, abbia come secondo nome “Maria”. Una scelta non casuale: la Buscemi e il marito Jan Michelini l’hanno usato come una sorta di benedizione per i loro bambini. Entrambi sono molto credenti e devoti alla Vergine Maria.

Chi è il marito di Giusy Buscemi

Giusy Buscemi e Jan Michelini sono sposati dal 2017. Formano una delle coppie più solide e affiatate del mondo dello spettacolo. Le nozze sono arrivate dopo due anni d’amore. Un amore nato sul set visto che lui è uno dei registi più apprezzati in Italia. Tra le fiction famose che ha diretto ci sono: Doc-Nelle tue mani, Un passo dal cielo, I Medici, Don Matteo. Proprio sul set di quest’ultima serie Michelini ha incontrato la Buscemi, che ricopriva il ruolo di Assuntina, la figlia del Maresciallo Cecchini.

Un amore, quello di Giusy Buscemi e Jan Michelini, vissuto nel massimo riserbo, lontano dal clamore mediatico e da inutili gossip. Dopo l’incontro con il regista l’ex Miss Italia ha realizzato il suo sogno di mettere su famiglia. In una vecchia intervista ha ammesso di volere una famiglia molto numerosa, con almeno otto figli.

Per seguire i piccoli Caterina Maria e Pietro Maria Giusy Buscemi ha lasciato Il Paradiso delle Signore, serie che le ha regalato grande popolarità, e ha accantonato la sua carriera da attrice per qualche anno. Dopo la pandemia è tornata sul set, girando per l’appunto Un passo dal cielo ma pure la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani accanto all’amico Luca Argentero.