Giusy Buscemi spiega perché i figli hanno il secondo nome “Maria”

Giusy Buscemi è una mamma giovane, presente e devota. Dal marito, il regista Jan Michelini, ha avuto due figli: Caterina Maria, nata nel 2018, e Pietro Maria, arrivato l’anno dopo. È decisamente curiosa la scelta dello stesso secondo nome per entrambi i bambini. Perché proprio Maria e che significato ha per Giusy e Michelini?

La spiegazione è arrivata dalla stessa Giusy Buscemi sulle pagine del settimanale Intimità:

“Non è casuale. È una benedizione speciale che abbiamo voluto dare ai nostri figli, dedicandola proprio alla Madonna. La Fede è un valore per me, ma è un valore anche per mio marito, che guarda caso si chiama Jan Maria. La Vergine per noi è come un faro che ci guida sempre. I figli li consideriamo un suo dono”

Giusy Buscemi ha confidato che dopo la nascita dei figli il rapporto con Jan Michelini è cresciuto, è decisamente migliorato. La coppia è molto unita e devota ai bambini ma cerca sempre di ritagliarsi dei momenti speciali e romantici. A detta di Giusy il matrimonio è un vero e proprio lavoro, un percorso fatto di quotidianità e tanti piccoli gesti.

Su questo argomento Giusy Buscemi, classe 1993, è stata piuttosto chiara:

“Nella vita in generale e soprattutto nel matrimonio non si può rimanere fermi. Se vuoi costruire il tuo bel “castello” devi muoverti, darti da fare giorno dopo giorno, mattoncino dopo mattoncino. Evolvendoti, seppur tra le mille fatiche quotidiane”

Giusy Buscemi si ispira molto ai suoi genitori, uniti e innamorati dopo tanti anni di matrimonio. Una storia bella, semplice ma allo stesso tempo romantica, dalla quale Giusy trae ogni giorno insegnamento.

Giusy Buscemi, vita privata tra marito e figli

Giusy Buscemi e Jan Michelini sono sposati dal 2017. Le nozze sono arrivate dopo due anni d’amore. Un amore nato sul set visto che lui è uno dei registi più apprezzati in Italia. Tra le fiction famose che ha diretto ci sono: Doc-Nelle tue mani, Un passo dal cielo, I Medici, Don Matteo. Proprio sul set di quest’ultima serie Michelini ha incontrato la Buscemi, che ricopriva il ruolo di Assuntina, la figlia del Maresciallo Cecchini.

Un amore, quello di Giusy Buscemi e Jan Michelini, vissuto nel massimo riserbo, lontano dal clamore mediatico e da inutili gossip. Dopo l’incontro con il regista l’ex Miss Italia ha realizzato il suo sogno di mettere su famiglia. In una vecchia intervista ha ammesso di volere una famiglia molto numerosa, con almeno otto figli.

Per seguire i piccoli Caterina Maria e Pietro Maria Giusy Buscemi ha lasciato Il Paradiso delle Signore, serie che le ha regalato grande popolarità, e ha accantonato la sua carriera da attrice per qualche anno. Nel frattempo ha continuato a studiare: sta per laurearsi in Lettere.