Giusy Buscemi: perché ha lasciato Il Paradiso delle Signore? Il messaggio

Teresa Iorio non c’è più: ecco perché Giusy Buscemi ha lasciato Il Paradiso delle Signore

Giusy Buscemi ha parlato per la prima volta dell’addio a Il Paradiso delle Signore, dove ha indossato per due stagioni i panni della protagonista Teresa Iorio. L’ex Miss Italia ha scelto di non continuare a lavorare nella fiction Rai, diventata una soap a partire dalla terza edizione. Una scelta che ha fatto storcere il naso ai fan della serie, considerata soprattutto l’assenza di Giusy e del suo collega Giuseppe Zeno. “Come voi, Teresa Iorio è entrata nel mio cuore dal primo giorno in cui sono andata a fare il provino. E ci rimarrà sempre! Purtroppo però è stato deciso di non continuare Il Paradiso delle Signore in prima serata e di fare un progetto quasi totalmente nuovo che sono sicura vi appassionerà in egual modo! Grazie per il vostro tifo e per aver sognato insieme, ci saranno presto altre occasioni per rivederci!”, ha scritto Giusy su Instagram.

Giusy Buscemi ha preferito dedicarsi alla figlia e ad altri progetti

Trasformando Il Paradiso delle Signore da fiction a soap, sono cambiate anche le modalità di lavoro, decisamente più intense per gli attori. Molto probabilmente pure per questo Giusy Buscemi ha preferito non continuare a recitare nella serie. Dallo scorso aprile è diventata mamma e anziché tornare a recitare il ruolo di Teresa ha preferito dedicarsi ai primi mesi di vita della sua bambina, avuta dal marito regista Jan Michelini. “Tate? Non ci penso neppure, sono una madre orgogliosamente italiana. Voglio dedicarmi a mia figlia in prima persona, nei primi mesi è fondamentale e arricchente”, ha dichiarato qualche tempo fa a Benessere. Inoltre, come specificato dal post dell’attrice, la siciliana ha scelto di lavorare ad altri progetti, che per il momento restano top secret.

Giusy Buscemi pronta a dedicarsi prevalentemente alla famiglia

«Caterina Maria viene prima della carriera. Non bisogna avere paura di rinunciare alle proprie aspirazioni, perché questo è un regalo ancora più grande. Anche se, in realtà, non accade, perché ho iniziato a fare dei provini da subito, anche in questi primi mesi di vita di mia figlia, sono comunque attiva. E se dovessero capitarmi ruoli interessanti c’è sempre mia mamma, ancora giovane, un’ottima nonna-sitter. La migliore possibile”, ha aggiunto Giusy Buscemi, che sogna di avere otto figli.