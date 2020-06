Conte, il messaggio ad Amici Speciali: cosa ha detto il premier

Maria De Filippi legge il messaggio di Giuseppe Conte ai concorrenti di Amici Speciali

Giuseppe Conte ha voluto mandare un messaggio a Maria De Filippi, letto durante la finale di Amici Speciali. Non un torneo di cantanti e ballerini come quello del format classico, ma uno particolare, atto a raccogliere fondi per la Protezione Civile: in ogni puntata sono state devolute in beneficenza mascherine e altri accessori utili per difendersi dal Coronavirus e combatterlo al meglio; sono state anche raccolte somme di denaro significative. Per questo il premier Conte è voluto intervenire. Per questa difficile situazione, la De Filippi ha pensato bene di non rinunciare ad Amici All Star, trasformandolo in Amici Speciali per aiutare la Protezione Civile. C’è comunque un vincitore, votato dalla gente a casa.

Finale Amici Speciali, ringraziamenti di Conte alla De Filippi e ai concorrenti di Amici: proventi devoluti alla Protezione Civile

Maria De Filippi, durante l’ultima puntata di Amici Speciali, ha voluto leggere il messaggio di Giuseppe Conte dedicato ai concorrenti: “Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ringrazia i ragazzi di Amici Speciali per aver messo il loro talento al servizio della raccolta fondi a sostegno della Protezione Civile”. Delle bellissime parole, dei ringraziamenti che, in questo periodo, assumono un significato decisamente diverso: il presidente del Consiglio ha cercato di stare sempre vicino agli italiani con le sue frasi, molte delle quali sono diventate indimenticabili (“Rimaniamo distanti oggi, per abbracciarci con più calore e per correre più velici domani. Ce la faremo”). Una puntata dove non sono mancate le sorprese: Stash Fiordispino ha rivelato di essere diventato papà. Avete capito chi è la sua attuale fidanzata?

Amici Speciali, Maria ringrazia cantanti e ballerini

Anche Maria De Filippi ha voluto ringraziare personalmente tutti i concorrenti di Amici Speciali, facendo intendere che qualcuno – delle precedenti edizioni – non avrebbe accettato dopo aver raggiunto dischi d’oro e platino. A chi si sarà riferita? Poco importa saperlo: questo nuovo format è arrivato alla sua conclusione, raccogliendo fondi utili per la Protezione Civile; un nuovo format che ha permesso a tutti i partecipanti di mostrare il proprio talento. La De Filippi, grazie a questo programma, è riuscita anche a riportare in Tv Michele Bravi, ricordando ai telespettatori quanto bravo sia. Ma c’è stata anche una grande rivelazione: Random! Nella puntata non è mancato anche un grande amico della De Filippi… Carlo Conti!