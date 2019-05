Giulio Berruti paparazzato di nuovo con Francesca: e Maria Elena Boschi?

By

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi news: solo un’amicizia tra i due?

Colpo di scena nella presunta love story tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. Dopo che i due si sono presentati ad un evento insieme in molti si aspettavano delle dichiarazioni ufficiali. Ma né da parte dell’attore né da parte dell’ex Ministro sono arrivate conferme o smentite. E ora l’interprete romano è stato pizzicato di nuovo in compagnia di Francesca Kirchmair, la sua ultima fidanzata. I due sono stati beccati dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 8 maggio, mentre si godono un pomeriggio di fitness a Los Angeles. Qui vive l’attrice e produttrice austriaca, che frequenta Berruti da più di un anno.

Giulio Berruti a Los Angeles con Francesca Kirchmair

Nelle foto pubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, Giulio e Francesca appaifono complici e sorridenti. Prima si tengono la mano, poi la Kirchmair abbraccia il collega italiano. Infine i due si scambiano un romantico bacio sulle labbra. Insomma, sembra proprio che i due siano ancora una coppia a tutti gli effetti. Del resto, nonostante la differenza d’età, Berruti ha sempre definito quella con Francesca una relazione molto importante. Così importante da pensare addirittura ad un progetto di vita serio, con matrimonio e figli.

Berruti e Maria Elena Boschi non stanno insieme

E Maria Elena Boschi? Molto probabilmente solo un’amica per Giulio Berruti, che ha conosciuto la deputata grazie ad alcune amicizie in comune.