Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: gossip su come è nata la loro storia

Quando e come si sarebbero conosciuti Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Da giorni non si fa che parlare della presunta love story tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Da quando l’ex Ministro si è presentata ad un evento del Salone Mobile di Milano con l’attore dagli occhi cerulei sono in tanti a volerne sapere di più. Al momento i diretti interessati preferiscono tacere: né da parte di Maria Elena né da parte di Giulio sono arrivata conferme. Ma neppure smentite, il che lascia pensare che qualcosa di vero c’è. Il settimanale Gente ha addirittura ricostruito il primo incontro tra l’esponente del Partito Democratico e l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, che sarebbe avvenuto grazie ad amici in comune.

Ultimi gossip su Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Secondo quanto ricostruisce Gente, il primo incontro tra Maria Elena Boschi e Giulio Berrutti sarebbe avvenuto lo scorso marzo a Roma, in un cocktail&wine. Un locale alla moda che la Boschi frequenta spesso mentre Giulio ci è arrivato quasi per caso, dopo la rottura con la produttrice e attrice austriaca Francesca Kirchmair. Berruti e Maria Elena si sarebbero conosciuti un mercoledì sera grazie ad amici in comune e a fine serata si sarebbero scambiati i numeri di telefono. A mandare il primo messaggino sarebbe stato l’attore lanciato dalla fiction Mediaset La figlia di Elisa-Ritorno a Rivombrosa. Dopo il primo messaggio i due avrebbero cominciato a frequentarsi anche se, a detta dei beninformati, ci andrebbero con i piedi di piombo.

Berruti e la Boschi si frequenterebbero dallo scorso marzo

A quanto pare la passione tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sarebbe travolgente ma per il momento i due preferiscono vivere la situazione con calma, senza correre troppo. Insomma, se son rose fioriranno…