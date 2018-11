Giulio Berruti parla della fidanzata Francesca Kirchmair: “Pendolare per amore”

Giulio Berruti ultime news sulla fidanzata Francesca Kirchmair e i progetti di lavoro

Che fine ha fatto Giulio Berruti? Dopo l’esperienza televisiva dello scorso gennaio a Dance Dance Dance, l’attore si divide tra l’Italia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti. Il motivo? Per amore della fidanzata Francesca Kirchmair e per il lavoro. In un’intervista rilasciata al settimanale Visto, Giulio ha parlato a lungo della ragazza che gli ha rubato il cuore e con il quale fa ormai coppia fissa da più di un anno. Per Berruti è una ragazza speciale, nonostante la differenza d’età (lui 34 anni, lei 21). La coppia si è conosciuta nell’autunno 2017 a Los Angeles, durante un corso di recitazione e produzione. “Il nostro è stato un amore nato molto lentamente perché io ero appena uscito da un momento molto difficile. Avevo vissuto una grande delusione con la mia precedente storia e ho avuto bisogno di tempo. Lei è stata molto paziente”, ha raccontato il giovane, che in passato è stato legato alla collega Anna Safroncik.

Giulio Berruti e Francesca Kirchmair: nessun matrimonio

La fidanzata di Giulio Berruti è austriaca, è un’attrice e produttrice, e al momento vive in California dove sta studiando produzione e management produttivo. Per amore l’attore è dunque costretto a fare la spola tra l’Italia e l’America, per poter stare accanto a Francesca. “Tra noi c’è un rapporto di grande stima. Lei è davvero speciale”, ha assicurato Berruti. “Matrimonio? Sono convinto che non sia poi così importante quando hai l’amore della donna che ti ha scelto”, ha chiarito Giulio, che non si sente ancora pronto per un figlio. Per ora preferisce concentrarsi su questa relazione e sul lavoro, che procede a ritmo spedito.

I nuovi progetti lavorativi di Giulio Berruti

In questi mesi Giulio Berruti sta girando un film tra l’Italia e l’Inghilterra ed è anche sul set del corto La ricetta della mamma. Inoltre sta scrivendo un nuovo romanzo, il secondo dopo Nutshell edito da Mondadori.