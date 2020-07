Giulio Berruti e Boschi, l’ex di lui all’attacco: “Mi ha chiesto di rivederci”

La storia d’amore dell’estate 2020 è diventata ben presto un triangolo infuocato. Tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi è rispuntata l’ex di lui, l’attrice e produttrice austriaca Fran Kirchmair. La 24enne aveva già parlato della fine della relazione con l’attore in una recente intervista ma ora è tornata alla carica sulle pagine del settimanale Di Più. Nel numero in edicola da sabato 25 luglio 2020 la giovane ha ribadito che il rapporto con il collega italiano non era davvero finito quando sui giornali di gossip sono spuntate le foto passionali di Giulio e la deputata. Non solo: stando a quello che sostiene Fran, Berruti continuerebbe a bollare in privato la Boschi come una semplice amica. Tanto da chiedere all’ex di rivedersi per chiarire la loro situazione visto che la scorsa primavera si erano allontanati solo per una pausa di riflessione, come del resto ammesso dal 35enne a Vieni da me, il programma di Caterina Balivo.

Fran Kirchmair: l’ex fidanzata di Giulio Berruti è furiosa

“La mia storia d’amore con Giulio Berruti non era chiusa quando lui si è messo con Maria Elena Boschi. Mi ha mentito e l’ho mollato. Ma la cosa incredibile è che ancora oggi ripete che con la Boschi sono solo amici. Perché lo fa? Che cosa vuole da me? Perché non riesce a essere chiaro?”, ha dichiarato Fran Kirchmair alla rivista edita da Cairo Editore. L’austriaca ha spiegato che il legame con Giulio ha vissuto un momento di crisi e entrambi hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione lo scorso inverno. La pandemia li ha poi allontanati ancora di più: lei è rimasta a Los Angeles, lui è rientrato a Roma. “Ma non ci eravamo lasciati: riflettevamo sul nostro rapporto. Poi, invece, un giorno ho visto le foto di lui con la Boschi e ho letto che stavano insieme. Tutto come se io non esistessi”, ha precisato Fran.

Giulio Berruti e Fran si sono sentiti per telefono

Sempre stando al racconto di Fran Kirchmair c’è stato così di recente un confronto telefonico tra la ragazza e Giulio Berruti. “Mi ha detto che con Maria Elena sono solo amici. Mi ha detto: “Non correre, rivediamoci, guardiamoci negli occhi e decidiamo cosa fare”. Una confusione assurda da cui ho deciso di tirarmi fuori”, ha confidato la Kirchmair. “Giulio mi ha chiamato in questi giorni quando su Internet è tornata a galla la nostra storia. Mi ha detto di essere infastidito dal vortice del gossip. Ha ripetuto: “Con la Boschi siamo solo amici”, ha aggiunto. E poi ancora: “Lo trovo un atteggiamento incomprensibile: o mente a me, o mente alla Boschi o mente a se stesso”.

Il primo incontro tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono incontrati per la prima volta un anno fa, quando l’attore era ancora legato a Francesca Kirchmair. A farli conoscere, in un cocktail bar di Roma, alcuni amici in comune. Si è subito parlato di una liaison importante ma i due hanno sempre negato e in un secondo momento Giulio ha ribadito il suo amore per la fidanzata austriaca. Con l’arrivo del 2020, però, tutto è stato capovolto. Berruti e Maria Elena sono stati fotografati di continuo dai paparazzi e Berruti ha pubblicamente ammesso la liaision a C’è tempo per… il nuovo programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini.

Nessuna replica da parte di Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Al momento in cui scriviamo né Giulio Berruti né Maria Elena Boschi hanno ancora replicato alla dichiarazioni di Francesca Kirchmair. Entrambi sono molto riservati e intenzionati a proteggere questa storia d’amore, che sta facendo assai discutere nell’ultimo periodo. La relazione tra Fran e Giulio è durata circa tre anni: si sono conosciuti nel 2017 ad un corso di recitazione a Los Angeles. Un rapporto, quello tra la Kirchmair e Berruti, molto serio con tanto di convivenza a Los Angeles e presentazioni in famiglia.