Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: l’ex Francesca senza parole

La love story tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi ha lasciato tutti senza parole. Anche Francesca Kirchmair, l’attrice e produttrice austriaca che ha fatto coppia fissa con l’attore romano per circa tre anni. Per un periodo i due hanno convissuto pure a Los Angeles ma la relazione è stata poi troncata lo scorso autunno. Come riporta Di Più, pare che Fran abbia accolto con grande sorpresa il nuovo legame dell’ex fiamma visto che Berruti ha conosciuto la Boschi quando stava ancora con lei. Stando a quello che sussurrano i beninformati la 24enne non si aspettava un risvolto del genere tra l’ex di Ballando con le Stelle e l’ex Ministro del governo Renzi. Giulio e Maria Elena sono stati infatti per diverso tempo amici prima di lasciarsi travolgere dalla passione. Lo scorso maggio, a Vieni da me di Caterina Balivo, il 35enne aveva parlato di un periodo di riflessione con la Kirchmair… Ma la vita ha stravolto tutto e oggi l’ex star de La figlia di Elisa fa coppia fissa con la deputata. Dopo le numerose paparazzate Berruti ha confermato la liaison a C’è tempo per… il nuovo programma di Anna Falchi e Beppe Convertini.

In che rapporti sono rimasti Giulio Berruti e Fran Kirchmair

Giulio Berruti ha assicurato di aver mantenuto un ottimo rapporto con l’ex Francesca Kirchmair ma ad oggi la ragazza non ha proferito alcuna parola in merito. Per quanto riguarda, invece, il legame con Maria Elena Boschi, Berruti è stato piuttosto chiaro: “Sono innamorato”. Il giovane ha però preferito non aggiungere altro: vuole vivere questa nuova storia d’amore in maniera riservata e discreta, lontana da troppe dichiarazioni pubbliche e chiacchiericci vari. Nessun commento è arrivato da parte della Boschi ma in una recente intervista televisiva non ha battuto ciglio quando un giornalista ha etichettato Giulio come “suo fidanzato”.

La storia d’amore tra l’attore Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono conosciuti un anno fa, in un cocktail bar, grazie ad amici in comune. I due sono stati per diverso tempo amici prima di lasciarsi travolgere dalla passione. Lo scorso autunno l’attore ha chiuso una relazione importante, durata tre anni e con tanto di convivenza, con l’attrice e produttrice austriaca Francesca Kirchmair. In passato Berruti ha amato Anna Safroncik e Vittoria Malagò, la figlia di Giovanni e Lucrezia Lante della Rovere.