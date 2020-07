Giulio Berruti non si nasconde più: “Maria Elena Boschi? Sono innamorato”

Giulio Berruti è uscito finalmente allo scoperto: è amore con l’ex Ministro del governo Renzi Maria Elena Boschi. L’attore ha confermato la relazione amorosa a C’è tempo per…, il nuovo programma di Rai Uno condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Il 35enne ha ammesso di essere molto preso da questo nuovo amore ma ha precisato che vuole tenere la sua vita privata riservata. Berruti non ha mai parlato troppo dei suoi rapporti sentimentali e intende fare lo stesso pure con la Boschi, che ha conosciuto un anno fa grazie ad amici in comune. Impresa assai difficile visto che i due sono letteralmente perseguitati dai paparazzi e negli ultimi mesi le romantiche foto in giro per Roma si sono sprecate. Ma ora non ci sono più dubbi: Giulio e Maria Elena sono a tutti gli effetti una coppia.

Giulio Berruti conferma a C’è tempo per… la storia con Maria Elena Boschi

“Sì, sono innamorato. Inutile negarlo, ci sono delle foto”, ha dichiarato timidamente Giulio Berruti a C’è tempo per… su Rai Uno. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle e Dance Dance Dance ha però fatto una precisazione: “Non dico nulla di più. Sono una persona molto riservata che vuole custodire gelosamente la propria vita privata”. Dichiarazioni molto simili a quelle rilasciate qualche giorno fa al settimanale F: “Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita per attirare l’attenzione o, peggio, per avere maggiori opportunità professionali”. Al momento nessun commento è arrivato da parte della Boschi ma in una recente intervista televisiva non ha battuto ciglio quando un giornalista ha etichettato Giulio come “suo fidanzato”.

La storia d’amore tra l’attore Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono conosciuti un anno fa, in un cocktail bar, grazie ad amici in comune. I due sono stati per diverso tempo amici prima di lasciarsi travolgere dalla passione. Lo scorso autunno l’attore ha chiuso una relazione importante, durata tre anni e con tanto di convivenza, con l’attrice e produttrice austriaca Francesca Kirchamair. In passato Berruti ha amato Anna Safroncik e Vittoria Malagò, la figlia di Giovanni e Lucrezia Lante della Rovere.

La carriera di Giulio Berruti è decollata nell’ultimo periodo

Amore a parte, la carriera di Giulio Berruti è decollata negli ultimi mesi. L’ex volto di tante fiction Mediaset è stato scelto come protagonista di Gabriel’s Inferno, uno dei film della nuova piattaforma streaming americana Passionflix. In questi giorni, invece, è in Polonia, sul set di una nuova produzione internazionale.