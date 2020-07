Giulio Berruti parla della storia con Maria Elena Boschi: la scelta dell’attore

Giulio Berruti ha rotto il silenzio sulla love story con Maria Elena Boschi. O meglio, l’attore lanciato da La figlia di Elisa di Rivombrosa ha preso una decisione importante: quella di vivere questa liaison nel modo più riservato possibile. Cosa alquanto improbabile visto che Berruti e Maria Elena sono stati presi di mira dai paparazzi e le foto di coppia si sprecano sui settimanali di gossip. Per il momento, però, i fotografi rimarranno a bocca asciutta: Giulio è volato in Polonia per girare un nuovo film mentre la Boschi è rimasta in Italia, alle prese con questioni politiche. Una breve separazione dovuta ad impegni lavorativi che forse alimenterà ancora di più la fiamma della passione… In una intervista rilasciata al settimanale F il 35enne ha chiarito che non vuole attirare l’attenzione per la sua vita privata bensì per il suo lavoro. Carriera che, dopo gli esordi nelle fiction Mediaset, ha spiccato il volo oltreoceano: Giulio è stato scelto come protagonista di Gabriel’s Inferno, uno dei film della nuova piattaforma streaming americana Passionflix.

Le dichiarazioni di Giulio Berruti sulla storia con Maria Elena Boschi

“Maria Elena Boschi? Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile. È inutile chiederlo, si incontra solo un muro. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita per attirare l’attenzione o, peggio, per avere maggiori opportunità professionali”, ha dichiarato Giulio Berruti alla rivista edita da Cairo Editore. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle e Dance Dance Dance ha però ammesso che l’amore conta molto nella sua vita e che un giorno spera di mettere su famiglia. “Sono un uomo passionale, affettuoso. Ho bisogno di sentirmi amato, di amare e del continuo contatto fisico. Sogno una famiglia con tanti bambini. Ma per costruire una relazione solida serve anche una stabilità lavorativa che in questo momento non ho, anche per motivi geografici visto che mi divido tra l’Italia e l’America”, ha fatto sapere Berruti. In una recente intervista televisiva Maria Elena Boschi, invece, non ha battuto ciglio quando un giornalista ha etichettato Giulio come “suo fidanzato”, segno che la storia esiste ed è più importante che mai.

La storia d’amore tra l’attore Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Stando alle indiscrezioni dell’ultimo periodo Giulio Berruti e Maria Elena starebbero cercando di capire che direzione prenderà il loro rapporto prima di rilasciare dichiarazioni ufficiali. La passione sarebbe esplosa solo di recente, a un anno dal primo incontro avvenuto in un cocktail bar a Roma grazie ad alcune conoscenze in comune. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sarebbero stati per diverso tempo amici prima di lasciarsi travolgere dalla passione. Lo scorso autunno l’attore ha chiuso una relazione importante, durata tre anni, con l’attrice e produttrice austriaca Francesca Kirchamair.