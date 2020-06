A L’aria che tira, il noto programma di La 7, Maria Elena Boschi ha smentito i recenti gossip circa alcuni malumori con Matteo Renzi. L’ex Ministro ha assicurato che a nessuno dei suoi colleghi interessa la sua vita privata. Vita che sta facendo parecchio chiacchierare nell’ultimo periodo, da quando la 39enne ha iniziato a frequentare Giulio Berruti, attore ed ex concorrente di Ballando con le Stelle e Dance Dance Dance. Stando a quello che riportava Dagospia qualche giorno fa le continue foto della neo coppia sui settimanali di cronaca rosa avrebbe infastidito, e non poco, Matteo Renzi, che avrebbe redarguito la Boschi. Ma quest’ultima ha negato tutto nella trasmissione televisiva…

Maria Elena Boschi infastidita dal gossip sulla sua vita privata

“Io credo che in questo momento di crisi così pesante, cosa succede nella mia vita privata non interessi a nessuno. Poi questo è davvero un gossip infondato. Mi hanno accusato di tutto ma l’unica cosa di cui non sono stata mai stata accusata, è di non lavorare. Che io lavori h 24, lo sanno tutti”, ha dichiarato Maria Elena Boschi a L’aria che tira su La7. Dunque la deputata ha smentito gli ultimi gossip su Matteo Renzi ma non quelli su Giulio Berruti. E quando il giornalista Francesco Magnani ha etichettato l’attore come “fidanzato”, la Boschi non ha battuto ciglio. Ergo: i due sono a tutti gli effetti una coppia come provato dalle ultime foto pubblicate su Chi e Diva e Donna. Del resto le indiscrezioni dell’ultimo periodo parlano chiaro: Maria Elena e Giulio vogliono andarci cauti prima di lasciarsi andare ad annunci importanti. Ma intanto sono già arrivate le presentazioni in famiglia: la Boschi ha conosciuto la madre e il padre di Berruti.

Maria Elena Boschi e Berruti si conoscono da un anno

Stando a fonti vicine ai diretti interessati Giulio Berruti e Maria Elena Boschi stanno cercando di capire che direzione prenderà il loro rapporto prima di rilasciare dichiarazioni ufficiali. La passione sarebbe esplosa solo di recente, a un anno dal primo incontro avvenuto in un cocktail bar a Roma grazie ad amici in comune. La Boschi e Berruti sono stati per diverso tempo amici prima di spingersi oltre. Lo scorso autunno l’attore, noto per le fiction Mediaset La figlia di Rivombrosa, Il falco e la colomba, Squadra Antimafia, ha chiuso una relazione importante, durata tre anni, con l’attrice e produttrice austriaca Francesca Kirchamair.