Berruti e Boschi, l’ex sgancia la bomba: “Mi diceva che erano solo amici”

Francesca Kirchmair, ex fidanzata di Giulio Berruti, ha finalmente rotto il silenzio sulla nuova storia d’amore dell’attore con la deputata Maria Elena Boschi. Da giorni si sussurrava di un certo stupore da parte dell’attrice e produttrice austriaca ma ora è stata la diretta interessata a chiarire la faccenda. La 23enne non ha nascosto che è rimasta scioccata nell’apprendere la novità della vita di Berruti. Il motivo? Il 35enne ha conosciuto l’ex Ministro del Governo Renzi proprio quando stava con Francesca. Quest’ultima è stata legata a Giulio per oltre tre anni e il loro rapporto si è interrotto solo di recente, prima dell’emergenza Coronavirus. Il lockdown ha allontanato i due – lei a Los Angeles, lui a Roma – e il loro legame ha in qualche modo subito uno strappo pesante. Una situazione assai strana, come l’ha definita Francesca, che ha portato a qualcosa di inaspettato.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: le parole dell’ex fidanzata Francesca Kirchmair

“ Prima della quarantena io e Giulio eravamo ancora fidanzati. Però è anche vero, come ha detto Giulio nella sua intervista qualche mesi fa (a Vieni da Me, ndr), che ci eravamo presi un momento di pausa poco dopo New York per vari motivi personali. Quindi rimanere separati fisicamente durante questo periodo brutto legato al Covid, ha cambiato un po’ le dinamiche “, ha dichiarato Francesca Kirchmair a Il Giornale. La giovane è già andata avanti con la sua vita ma ha letto con un certo stupore le ultime news riguardanti Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. “ Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e la signora Boschi è stato un po’ strano per me e hanno sicuramente contribuito a far si che le cose tra me e Giulio rimanesse strane. Mi sono distanziata della situazione, visto anche che Giulio, quando cerchiamo di parlare, sostiene ancora che loro sono solo amici; come l’ha sempre fatto in passato, quando lo vedevo parlare con lei e glielo chiedevo. Non mi sono neanche mai preoccupata visto che io e Giulio ci siamo amati tantissimo e che la signora ha 15 anni in più di me “, ha spiegato.

Il primo incontro tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi è avvenuto un anno fa

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono infatti incontrati per la prima volta un anno fa, quando l’attore era ancora legato a Francesca Kirchmair. A farli conoscere, in un cocktail bar di Roma, alcuni amici in comune. Si è subito parlato di una liaison importante ma i due hanno sempre negato e in un secondo momento Giulio ha ribadito il suo amore per la fidanzata austriaca. Con l’arrivo del 2020, però, tutto è stato capovolto. Berruti e Maria Elena sono stati fotografati di continuo dai paparazzi e Berruti ha pubblicamente ammesso la liaision a C’è tempo per… il nuovo programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. “ È tutto un po’ ‘tossico’, non mi interessa quello che potrebbe essere vero o no o chi o cosa dovrei credere io. Io sto benissimo dove sono e le cose vanno avanti molto bene per me qui in America “, ha chiarito Francesca Kirchmair, che ora si gode la sua vita da single.

Nessuna replica da parte di Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Al momento in cui scriviamo né Giulio Berruti né Maria Elena Boschi hanno ancora replicato alla dichiarazioni di Francesca Kirchmair. Entrambi sono molto riservati e intenzionati a proteggere questa storia d’amore, che tanto sta facendo discutere nell’ultimo periodo.