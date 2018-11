Giuliano Sangiorgi papà: è nata la prima figlia del cantante dei Negramaro

Negramaro: come si chiama la prima figlia di Giuliano Sangiorgi

Fiocco rosa per Giuliano Sangiorgi. Il cantante è diventato per la prima volta padre grazie alla compagna Ilaria Macchia, di professione scrittrice. I due sono diventati genitori della piccola Stella all’alba di sabato 3 novembre. A dare l’annuncio è stato il leader dei Negramaro su Instagram, felice come non mai per questa svolta nella sua vita privata. Il pugliese ha fatto sapere che la bambina è nata intorno alle 2 del mattino a Roma e che è al settimo cielo. Nel giro di pochi minuti il post ha fatto incetta di auguri e congratulazioni.

Ilaria Macchia: chi è la compagna di Giuliano Sangiorgi

Ilaria Macchia è una scrittrice e sceneggiatrice di successo, tra i cui lavori si annoverano lo script del film ‘Non è un paese per giovani’ diretto da Giovanni Veronesi e il libro ‘Ho visto un uomo a pezzi’, edito da Mondadori. La compagna del frontman dei Negramaro è nata e cresciuta a San Donato, un piccolo paese della provincia di Lecce. È laureata in Cinema, e ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia.

A breve nascerà anche la figlia di Lele Spedicato

Tra qualche mese nascerà anche la figlia di Lele Spedicato, sposato da qualche anno con l’attrice Clio Evans. Il chitarrista si è ripreso dopo l’emorragia cerebrale che l’ha colpito lo scorso settembre. Il musicista è ancora in cura ma oggi non è più in coma farmacologico ed è tornato a casa. Per stare vicini a Lele i Negramaro hanno rimandato il loro tour in giro per l’Italia.