Negramaro rimandano il tour: news su Lele, che ha lasciato l’ospedale

Tour Negramaro rimandato: si riparte a febbraio 2019

È ufficialmente arrivata la notizia che tutti, fan e non, aspettavano da tempo. I Negramaro hanno deciso di rimandare le date del tour. Infatti come è stato scritto sulla pagina Facebook ufficiale della band, il Tour Indoor ripartirà il 14 febbraio 2019 da Rimini. “Abbiamo pensato tanto. Abbiamo deciso di spostare il tour di qualche mese, questo per dare a Lele il tempo di rimettersi in forma e tornare di nuovo a vivere con tutti voi la forza dei nostri live”, una decisione che un po’ tutti si aspettavano ma che porta con sé anche molta carica, la stessa che ha dato forza in questi mesi alla band salentina. Il pensiero è sempre rivolto a Lele Spedicato e si legge ancora nel post su Facebook, a proposito del tour:” Sarà per lui uno stimolo fondamentale in questi mesi di preparazione e avrà bisogno del sostegno di tutti per tornare a godersi il frutto di un grande lavoro iniziato, l’estate scorsa, con uno strepitoso tour negli stadi. Siamo certi che il vostro affetto non diminuirà nei confronti di questa storia che non vediamo l’ora di ritornare a vivere insieme da febbraio prossimo. Grazie a tutti!”.

Lele Spedicato è uscito dall’ospedale, ora riabilitazione a Roma

Il chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato, è sempre più verso la guarigione completa. Era stato ricoverato con urgenza il 17 settembre scorso in rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, colpito da emorragia cerebrale; la settimana scorsa è stato poi dichiarato fuori pericolo e i Negramaro hanno subito condiviso la bella notizia così come quella di proseguio del tour all’inizio del prossimo anno. Lele infatti è stato trasferito in un centro romano, specializzato, dove potrà affrontare un percorso di riabilitazione che lo riporterà sul palco a febbraio 2019.

Lele sta bene e vuole tornare a fare musica

Dopo tanta sofferenza, adesso Lele Spedicato sta bene. Il musicista ha infatti manifestato ai suoi cari sempre vicini, la volontà di tornare presto a suonare e ha prorpio espresso il desiderio di riavere la sua chitarra. Questo pare essere un ottimo segno che il chitarrista salentino sia in via di guarigione completa! E come diceva l’hastag sui social creato prorpio per lui, #ForzaLele!