Negramaro: un messaggio d’amore per Lele Spedicato da sua moglie Clio Evans

Negramaro: Clio Evans ricorda l’anniversario di matrimonio con Lele Spedicato

Pochi giorni fa era arrivato il bollettino medico che annunciava una bella notizia: Lele Spedicato è fuori pericolo! Oggi sua moglie, l’attrice Clio Evans, pubblica sulla sua pagina Instagram un augurio al marito in ricordo del loro primo annivarsario di matrimonio. Proprio un anno fa si sono promessi amore eterno e Clio scrive: “Lo rifarei altre mille volte amore mio”. Sono stati giorni di grande tensione quelli che hanno visto i Negramaro, la famiglia e tutti i fan di Lele stare in pensiero per il chitarrista. Proprio lo scorso 17 settembre infatti era stato ricoverato d’urgenza in Rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Clio Evans ha sempre mostrato grande forza e fede in questi lunghi giorni di attesa, ha infatti ringraziato tutti pubblicamente nel post sul social concludendo con un: ” Che Dio vi benedica”, augrando poi al marito un nuovo inizio.

Lele Spedicato diventerà papà

In queste ore e giorni un po’ frenetici tutti hanno pensato alla salute del chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato. Molti ancora si sono preoccupati anche della salute di sua moglie, Clio Evans. Infatti l’attrice aspetta un bambino dal chitarrista, è incinta e prossima al parto. Nessuna indisrezione riguardo la data del termine della gravidanza né quanto meno si conosce il sesso del nascituro. Tutto un segreto, forse per una decisione della coppia o forse per via di quanto accaduto al bel chitarrista. Intanto adesso si può tirare un sospiro di sollievo, Lele è fuori pericolo e pian piano potrà tornare alla sua vita normale. Cullerà suo figlio/a amorevolmente così come fa con le sue chitarre!

Negramaro: continuerà il tour nei palazzetti?

In questi giorni trapelano sempre poche notizie dai canali ufficiali della band salentina. Sempre e solo preghiere per Lele, tutti fan e non adesso però vogliono sapere Amore Che Torni Tour Indoor 2018 continuerà. Sono infatti previste diverse date in questo autunno per i Negramaro, ma ancora non ci sono notizie certe sul proseguio dei concerti. Tutti, fan e non, si augurano di vedere la band insieme presto sul palco. Intanto si può solo continuare a sperare e pregare per il meglio!