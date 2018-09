Negramaro, come sta il chitarrista Lele? Il messaggio della moglie

Lele Spedicato in coma farmacologico: arriva il messaggio commovente della moglie

Dopo quasi una settimana dal giorno in cui Lele Spedicato è stato colpito improvvisamente da emorragia cerebrale, ecco che arriva il commovente messaggio della moglie. Su Instagram, l’attrice Clio Evans ha, infatti, postato un meraviglioso scatto in cui, in compagnia di Lele, si guardano e sorridono felici. Se nella seconda parte del testo, la Evans ringrazia tutti per l’affetto dimostrato in questi giorni, nella prima parte esprime tutto il suo amore per il chitarrista dei Negramaro. In coma farmacologico da circa cinque giorni, Lele può vantare la vicinanza assoluta di un pubblico intero. Dai fan agli amici, dalla famiglia ai colleghi.

#forzaamoremio è l’hastag usato dalla moglie di Lele sotto la foto

“Già due volte, per esperienze personali, la natura… il corso degli eventi mi hanno messa davanti all’ineluttabilità della vita e alla consapevolezza della fragilità umana. Ma adesso è diverso perché lo STOP/PAUSE è accaduto alla persona più bella che io abbia mai conosciuto, al mio presente, al mio futuro. Al mio tutto. All’Amore in persona. Scrivo GRAZIE ad amici vicini e lontani, a sconosciuti e conoscenti, a stars e a fans per il sostegno, per le preghiere e per l’energia positiva che state dimostrando.

Sono certa che in qualche modo gli stia arrivando quest’ondata di amore, incoraggiandolo a reagire ancora più forte. E conoscendolo, anche Lele vi ringrazierebbe con un abbraccio uno ad uno” ha scritto Clio Evans.

Clio Evans esprime tutto il suo amore per il suo Lele

Dopo le dolci parole di Clio, a Lele non resta che reagire e tornare tra tutti il più presto possibile. Un amore cosi forte che la stessa moglie osa scrivere con la a maiuscola. I due, convolati a nozze il 26 ottobre 2017, nel giorno del loro compleanno, oggi sono in attesa del primo figlio e, anche per tale motivo, Clio è avvolta in un turbinio di emozioni. Chissà che non sia proprio il primogenito a dare a papà Lele la forza di riprendersi!