Giulia Stabile trionfa, Rita Pavone contro Amici 20: “Disparità di talento”

Ha vinto Amici 20 Giulia Stabile. La ballerina è riuscita a primeggiare nella finale del talent di Maria De Filippi andata in onda sabato 15 maggio 2021. La sua vittoria, però, è stato oggetto di critiche e polemiche anche sui social. Insomma l’opinione pubblica si è divisa. L’esito ha deluso le aspettative di molti. Alle critiche si è aggiunta Rita Pavone che ha attaccato Amici 20. Secondo la cantante c’è stata una totalità disparità di talento tra danzatori e cantanti, fingerla di non vederla sarebbe una menzogna. Inoltre ha definito Alessandro Cavallo straordinario e Giulia altrettanto. Si è detta dispiaciuta per l’eliminazione del ballerino, che in questa ventesima edizione è stato oggetto di numerosi litigi con Alessandra Celentano, e ha attaccato i giornalisti e a chi li ha scelti:

“Penso che tra le testate giornalistiche presenti avrebbero dovuto esserci anche degli esperti di danza, i quali invece di riferirsi ad una ballerina per la sua risata, parlasse del suo modo di danzare”

In seguito è arrivata una critica su Sangiovanni:

“Lui è il corrispondente maschile di Madame. Anche nella gestualità. Separati alla nascita”

Giulia Stabile ha vinto e qualche ora prima ospite a Verissimo ha confessato che Amici l’ha aiutata ad accettarsi così com’è. Si è aggiudicata la coppa e il premio di 150mila euro in gettoni d’oro. Per lei anche il premio Tim da 30mila euro, come allieva più votata dal pubblico televisivo, e il premio Marlù da 7mila euro assegnato a tutti i finalisti. La danzatrice è riuscita a battere il fidanzato Sangiovanni eseguendo diverse coreografie tra cui quella sulle note di Crepe di Irama, L’Unica Cosa da Fare e infine La Notte di Arisa.

Complice la finalissima tra Giulia Stabile e Sangiovanni, che hanno conquistato le rispettive categorie oltre che i rispettivi cuori, gli ascolti tv sono volati facendo registrare per Maria De Filippi il record di share e spettatori. Numeri che non si vedevano da molti anni. Poca roba per gli altri finalisti Aka7even, Alessandro e Daddy, eclissati subito dopo le esibizioni iniziali e questo ha generato non poche polemiche sui social.

Giulia Stabile dopo la vittoria ad Amici 20 balla per Carla Fracci: l’annuncio

In seguito all’incoronazione di Giulia Stabile vincitrice di Amici 20, Kledi Kadiu ha fatto sapere sui social che la ballerina si esibirà il prossimo 26 agosto insieme ad altri dodici danzatori che rappresentano l’Italia nel mondo davanti alla leggendaria Carla Fracci. Lo spettacolo, dal titolo, Carla Fracci mon Amour avrà inizio alle ore 21,00 in piazza Garibaldi a Cervia.