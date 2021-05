Ascolti tv ieri 15 maggio, Amici chiude con record: finale più vista dal 2016

Con la vittoria di Giulia Stabile, la finale di Amici 20 ha fatto il record di ascolti. Un risultato che ha superato le precedenti edizioni. Come riportano gli ascolti tv di ieri, sabato 15 maggio 2021, sono stati 6,7 milioni telespettatori pari al 33,5% di share a vedere la ballerina trionfare. Va aggiunto che in questo caso Maria De Filippi aveva una concorrenza praticamente inesistente. Su Rai1, infatti, è andata in onda Io non Mi Arrendo vista da 2.253.000 telespettatori per uno share del 10,5%. La finale più vista dopo quella del 2015.

La quattordicesima edizione si concluse con la proclamazione dei The Kolors ottenendo 6.536.000 spettatori e il 34,2% di share. Amici 20 è arrivato alla fine totalizzando una media del 28% di share e più di 5,7 milioni di spettatori. Per trovare numeri più alti bisogna andare indietro nel tempo di tredici anni quando Amici 2008 chiuse con una media di oltre 6 milioni e quasi il 29% di share con la proclamazione di Marco Carta vincitore.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 F.B.I. 1.163.000 spettatori (4.8%) e Blue Bloods 1.383.000 spettatori (5.6%). Italia1 Madagascar 3 – Ricercati in Europa 838.000 spettatori (3.5%). Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta 1.391.000 spettatori (6.3%). Rete4 Changeling 543.000 spettatori (2.5%). La7 Jerry Maguire 396.000 spettatori (1.8%). Tv8 Hancock 368.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Inganno d’Amore 503.000 spettatori (2.1%).

