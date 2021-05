Giulia Stabile a Verissimo: “Grazie ad Amici ho iniziato ad accettarmi”

È favorita dal pubblico e potrebbe essere la vincitrice di Amici 20: Giulia Stabile ha tutte le carte in regola per trionfare stasera, sabato 15 maggio 2021, al termine della finale del talent di Maria De Filippi. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, ha ripercorso la sua avventura, di cui è attualmente una di cinque finalisti: dall’ingresso sulle note di TKN di Rosalia e Travis Scott fino alla finale. Grazie ad Amici, ha confessato durante il suo intervento in collegamento da Roma, ha iniziato ad accettarsi di più. Ora riesce a vedersi allo specchio struccata e per lei è già tanto. Prima, invece, si truccava sempre e cercava di non guardarsi mai. Adesso si trucca una volta a settimana.

Proprio davanti allo specchio della sala prove di ballo ha iniziato a sconfiggere le sue insicurezze dicendo a se stessa che è bella, che è una donna e che non è affatto sbagliata. Quando frequentava la scuola ha subito bullismo da parte dei suoi compagni, la prendevano sempre in giro in tutto anche per il suo aspetto fisico. All’interno della Scuola di Amici 20 è riuscita a stabilire un bel rapporto di amicizia con Samuele nel quale ha trovato un amico speciale che l’ha sempre sostenuta in tutto e per tutto durante la sua avventura nella trasmissione.

Oltre ad avere un amico speciale, Giulia Stabile ha trovato l’amore in Sangiovanni. Proprio sul cantante ha confessato a Silvia Toffanin che la fa sempre sentire bella e questa cosa sta aiutando a rafforzare la sua autostima. Proprio per lei, il cantautore ha scritto anche il brano ‘Lady’ che continua a scalare le classifiche musicali e ha raggiunto importanti certificazioni di vendite.

Giulia Stabile e Sangiovanni: l’amore continua fuori dopo il Serale di Amici 20

Sangiovanni rappresenta per Giulia il suo primo vero amore e il suo primo bacio. La coppia ha portato ad Amici 20 la spensieratezza di una storia d’amore pura e sincera, i cui sentimenti si incrociano con i rispettivi talenti di entrambi. Mentre il loro percorso al Serale giungerà al termine, il loro legame continuerà certamente ad essere alimentato fuori dalla Scuola. La Stabile ha instaurato un bellissimo rapporto con tutti i suoi compagni di avventura, compreso Deddy che ha fatto una rivelazione su Maria De Filippi nel corso della sua intervista a Verissimo.