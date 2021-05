Deddy a Verissimo prima della finale di Amici: “De Filippi mi ha sgridato”

I cinque finalisti di Amici 20 sono stati ospiti a Verissimo di Silvia Toffanin. Per Denny, all’anagrafe Dennis Rizzi, è stato un percorso davvero importante per la sua giovane età, contrassegnato da una crescita artistica decisamente importante. Il cantautore di Settimo Torinese, classe 2001, ha presentato l’inedito ‘0 Passi’ e mai si sarebbe aspettato di arrivare in finale, considerati anche dubbi e le paure iniziali che lo avevano portato allo sconforto durante i primi periodi di permanenza nella Scuola più longeva del piccolo schermo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la quale si è infuriata con una modella per le accuse di discriminazione e di censura al suo programma, è stato trasmesso il ‘best of’. Le immagini, partite dal suo ingresso, hanno ripercorso la sua avventura. Critiche, difficoltà e insicurezze, la paura di non sentirsi all’altezza fino alla voglia di dare il massimo.

Parlando della sua esperienza, che si concluderà stasera 15 maggio in prima serata s Canale 5 con la finale di Amici 20, Deddy ha dichiarato a Verissimo di essere soddisfatto e fiero di se stesso. Inoltre ha ricordato che fino a meno di un anno fa faceva il barbiere. Ha iniziato a scrivere le canzoni a tredici anni per esprimere tutte le sue emozioni. Parlando, invece, di Maria De Filippi ha affermato:

“Le devo tanto, a volte mi ha sgridato ma perché vedeva che potevo dare di più quando nemmeno io lo vedevo”

Deddy a Verissimo: l’amore con Rosa Di Grazia nato ad Amici di Maria De Filippi

Il suo percorso ad Amici 20 è stato segnato anche dall’amore per Rosa Di Grazia. La ballerina, ospite qualche puntata da Silvia Toffanin, aveva detto del cantautore che è genuino, umile, buono, pieno di valori e speciale. Dopo i primi baci e le prime coccole, Deddy ha messo le cose in chiaro con la ragazza nel timore di soffrire per un prossimo eventuale futuro.

Si è definito veramente perso di lei, mentre Rosa lo ha chiamato già nel talent “fidanzato” e ha confessato di amarlo tantissimo. Non sono mancati anche i momenti di gelosia da parte della ballerina. La convivenza con gli altri ragazzi, infatti, non sempre è stata facile e ha protato a situazioni complicate per una coppia all’inizio di una storia d’amore.