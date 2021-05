È ancora altissima l’attenzione su Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 20. Sono passati quasi dieci giorni dalla finale del Serale che l’ha vista alzare la coppa al cielo, ma le curiosità da svelare non sono ancora finite. Tv Sorrisi e Canzoni ha intervistato la ballerina e ha ripercorso insieme a lei la crescita che ha avuto nel programma. Non solo come ballerina, ma anche come persona. Quindi Giulia ha raccontato ancora una volta di aver iniziato a ballare a tre anni e di aver lavorato sodo per correggere i difetti che aveva da piccola. Lei sostiene da sempre di essere nata con la passione, quella che le ha dato la motivazione e la spinta giusta per lavorare sodo e migliorare.

Alla fine ha vinto lei contro quei difetti, ai piedi o ad altro. Per esempio ha raccontato che non era abbastanza flessibile e che la memoria non la aiutava. “Sembravo negata”, ha aggiunto. Invece aveva ragione la sua passione, perché Giulia ad Amici ha conquistato tutti con la sua danza. Persino Alessandra Celentano non ha mai messo in discussione il talento di Giulia, sorvolando su alcune mancanze perché nel suo è molto brava. Il primo a credere in Giulia, ancor prima del talent show, è stato Andreas Muller. Sì, proprio lui. Oggi Giulia ha raccontato che è stato Andreas a convincerla a fare il provino per Amici. Lui è stato il primo a notarla:

“Sì, mi ha visto ballare e mi ha chiesto: ‘Perché non fai il provino?’. Ho pensato che mi avesse confusa con un’altra ragazza. Poi sono entrata, al secondo tentativo”

Nonostante abbia superato il provino e abbia conquistato un banco ad Amici 20, Giulia si sentiva fuori luogo nelle prime settimane. Forse nei primi mesi. Si sentiva troppo bambina ed era insicura del suo aspetto esteriore. Sangiovanni è stato fondamentale per farle acquisire consapevolezza della sua bellezza. Veronica Peparini e anche i ballerini professionisti sono stati importanti nei suoi crolli in sala, ma Sangiovanni è stato fondamentale. Lui piace proprio a tutti, alla famiglia e anche alle amiche di Giulia. La ballerina infatti ha raccontato:

“Le mie amiche tornando a casa non mi hanno detto che è bello o che è bravo. Mi hanno detto: ‘Non esistono nel mondo tante persone come lui’. Io penso questo di Sangio”

In realtà si sono aiutati a vicenda. Giulia e Sangiovanni ad Amici hanno alzato insieme la coppa come vincitori del talent, ma hanno vinto anche l’amore. La ballerina ha raccontato di aver aiutato tanto il suo fidanzato in alcuni momenti difficili. Ma lo ha aiutato a ritrovare lo spirito bambino e una certa spensieratezza che Sangiovanni aveva un po’ perso, perché è stato costretto a crescere troppo in fretta.