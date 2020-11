Giulia Sol e l’ex fidanzato geloso: “Non capiva i miei ritmi”

Giulia Sol ha appena 25 anni ma già un passato amoroso non facile. La giovane artista ha infatti vissuto due storie d’amore importanti ma allo stesso complicate. Soprattutto l’ultima ha segnato la vita privata di Giulia. Come raccontato dalla diretta interessata al settimanale Di Più la Sol ha dovuto fare i conti con un ragazzo molto geloso, che non capiva fino in fondo il suo lavoro da attrice e i ritmi frenetici che comporta questa professione. Prima di approdare a Tale e Quale Show di Carlo Conti Giulia ha lavorato a lungo a teatro e in particolare nei musical, riscontrando un buon successo.

Alla rivista edita da Cairo Editore Giulia Sol ha confidato:

“Sono single da due anni e mezzo. Non sono una che si accontenta. Se faccio entrare qualcuno nella mia vita è perché ne vale davvero la pena, altrimenti preferisco stare sola, perché sto bene anche così. Il lavoro che faccio non aiuta. In passato ho avuto due storie importanti e l’ultima è finita proprio perché il mio ex fidanzato non capiva i miei ritmi, i miei tempi, era geloso del fatto che, in scena, baciassi e abbracciassi altri ragazzi”

Nonostante tutto Giulia non ha rimpianti ed è pure piuttosto fatalista: è sicura che l’amore arriverà al momento giusto. Nel frattempo è più concentrata che mai sul lavoro, che è di fatto la sua più grande passione. In questo periodo la Sol è concentrata su Tale e Quale Show in attesa di riprendere la tournee di Ghost, musical tratto dall’omonimo film di successo con Demi Moore e Patrick Swayze. Giulia indossava i panni della protagonista Molly ma la tournee è stata sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus.

Chi è Giulia Sol

Nata il 15 dicembre 1995, Giulia Sol è una cantante e attrice teatrale di Bergamo. La concorrente di Tale e Quale Show ha iniziato a lavorare sul palcoscenico dopo gli studi di recitazione e canto intrapresi a Milano. Il suo debutto è avvenuto nel musical Hairspray, accanto a Giampiero Ingrassia. Da lì ha proseguito a ritmo spedito, prendendo parte a numerosi progetti e spettacoli teatrali.

Tra i tanti il musical di Ghost – dove ha indossato i panni della protagonista Molly – Dirty Dancing, The Full Monty, Fame-Saranno Famosi. Non solo teatro: la Sol fa parte anche di un gruppo musicale, VociSole. In più di recente è stata invitata da Daniele Alan-Carter ad una collaborazione a distanza, sull’asse ideale tra Bergamo e Londra, per incidere Tornerai Su, la versione ufficiale italiana di Anything Worth Holding On To di Scott.

Giulia Sol è stata notata in teatro da una collaboratrice di Carlo Conti durante il musical Ghost e successivamente ha sostenuto un provino che è stato assai convincente. In passato ha sofferto di bullismo per il suo vero nome che non è Giulia Sol bensì Giulia Sola.