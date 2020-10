Giulia Sol a Tale e Quale Show: 3 cose da sapere sulla cantante e attrice

Tra i dieci concorrenti di Tale e Quale Show 2020 sta destando parecchia curiosità Giulia Sol. Lo show di Carlo Conti è una grossa opportunità per la cantante, fino ad oggi sconosciuta al grande pubblico appassionato di piccolo schermo. Classe 1995, è un’attrice e cantante teatrale in forte ascesa. Non a caso è stata fortemente voluta da Conti per il suo programma dopo una serie di provini andati nel migliore dei modi. Il grande talento di Giulia non è passato inosservato ai giurati della trasmissione: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme. Scopri di più sull’artista su Gossipetv!

Tale e Quale Show 2020: chi è Giulia Sol e perché è famosa

1. Giulia Sol è un’attrice e cantante teatrale. La concorrente di Tale e Quale Show ha iniziato a lavorare sul palcoscenico dopo gli studi di recitazione e canto intrapresi a Milano. Il suo debutto è avvenuto nel musical Hairspray, accanto a Giampiero Ingrassia. Da lì ha proseguito a ritmo spedito, prendendo parte a numerosi progetti e spettacoli teatrali. Tra i tanti il musical di Ghost – dove ha indossato i panni della protagonista Molly – Dirty Dancing, The Full Monty, Fame-Saranno Famosi. Non solo teatro: la Sol fa parte anche di un gruppo musicale, VociSole. In più di recente è stata invitata da Daniele Alan-Carter ad una collaborazione a distanza, sull’asse ideale tra Bergamo (sua città natale) e Londra, per incidere Tornerai Su, la versione ufficiale italiana di Anything Worth Holding On To di Scott Alan. Tale e Quale Show è la prima esperienza televisiva per Giulia.

2. Perché partecipa a Tale e Quale Show. Giulia Sol è stata notata da un’autrice del programma Rai durante il musical Ghost, tournée teatrale sold out bruscamente interrotta al momento per via della pandemia (le repliche dovrebbero ripartire nel 2021). Dopo alcuni provini la Sol ha convinto anche Carlo Conti e il resto della produzione. “Non sono mai stata affamata di popolarità ma sono contenta di portare in tv il mondo del teatro, del musical”, ha spiegato Giulia Sol in una intervista concessa ad All Music Italia.

3. La vita privata di Giulia Sol. La concorrente di Tale e Quale Show è piuttosto riservata sulla sua vita sentimentale. Al momento non è chiaro se sia fidanzata oppure no. Sui social network non ha però nascosto il suo amore per gli animali: ha un cane di nome Giotto. Giulia inoltre è molto portata per le lingue: parla francese, inglese, spagnolo.