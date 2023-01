Giulia Salemi non ci sta e alza la voce con Luca Onestini dopo che l’ex tronista bolognese si è risentito per il modus operandi dell’influencer al Grande Fratello Vip 7. Secondo Onestini l’opinionista voluta da Alfonso Signorini per monitorare il termometro social sarebbe ‘faziosa’ in quanto amica della sua ex Soleil Sorge (quest’ultima da anni scredita Luca). Un’accusa arrivata al termine della diretta della 29esima puntata del reality show, in piena notte. La compagna di Pretelli si è presa qualche ora per riflettere su quanto esternato dal ‘vippone’, dopodiché si è messa alla tastiera, è salita su Twitter ed ha digitato un ‘cinguettio’ al vetriolo in risposta alle parole spigolose del concorrente del GF Vip.

“Caro Luca Onestini, io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni”. Questo il tweet di fuoco dell’influencer italo-iraniana. In effetti sul web Onestini è stato inondato di commenti tutt’altro che elogiativi. A conti fatti sono molti di più gli utenti che non lo vedono di buon occhio piuttosto che quelli che pensano che abbia atteggiamenti ineccepibili.

I miei sono i più buoni ????#gfvip — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 24, 2023

Luca Onestini, cosa ha detto contro Giulia Salemi

Ma che cosa ha detto Onestini contro l’opinionista? Presto detto: “Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla. In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet li sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”.

La vicenda sta facendo parecchio discutere, con l’ex tronista bolognese assai criticato in queste ore da una buona fetta di affezionati al Grande Fratello Vip. A fare incetta di biasimi è stata anche sua madre Carla, che è stata protagonista di un’ospitata incendiaria nell’ultima diretta in onda lunedì 23 gennaio.

La signora Onestini si è presentata nella Casa più spiata d’Italia attaccando duramente Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon, che hanno avuto diverse frizioni con il figlio. Tantissimi coloro che hanno trovato inappropriate e inopportune le esternazioni della donna che si è ritrovata ricoperta da una pioggia di critiche sui social.

Non solo: ad aver indirizzato a Carla parole tutt’altro che morbide è stata anche Sonia Bruganelli che, nel corso della diretta, ha detto alla donna di aver avuto un comportamento non costruttivo e poco consono. A ciò si aggiunge anche una ferrea presa di posizione di Soleil che ha attaccato sia l’ex Onestini sia la madre.