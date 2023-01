Soleil Sorge torna a pungere l’ex fidanzato Luca Onestini. L’influencer italoamericana ha seguito la diretta della ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 7, quella in cui la madre dell’ex tronista, la signora Carla, è stata protagonista di un’ospitata infuocata in cui ha attaccato pesantemente Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. Sorge, dopo aver visto quanto avvenuto, ha commentato in modo caustico l’intera faccenda. Ma si proceda con ordine: Carla ha definito il comportamento dell’ex di Belen “vergognoso“, poi ha pronunciato una frase agghiacciante tirando di mezzo sia lo stesso Spinalbese sia la modella: “Nikita, non hai credibilità in nessun senso, sei una stratega. Ti saresti meritata un Antonino che ti portava sotto il letto e ti scaricava il giorno dopo”.

“Sono le nostre madri a definire chi siamo, e saremo noi madri a definire i nostri figli. I valori sono il risultato e la nostra società ne è l’espressione. Non stupitevi né giudicate, ma cambiate, potete”. Così Soleil a poche ore di distanza dall’intervento al GF Vip della madre di Onestini. Una critica tanto assottigliata quanto nitida. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che dopo la fine della relazione con Onestini, ha sempre attaccato quest’ultimo dandogli della persona falsa e opaca, ora torna a puntare il dito contro di lui. E pure contro la madre. Evidentemente Soleil ha giudicato la ‘folata’ della signora Carla nella Casa più spiata d’Italia tutt’altro che entusiasmante.

Non stupitevi ne giudicate, ma cambiate, potete. #admaiorasemper — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) January 24, 2023

In effetti la madre di Onestini si è scagliata in modo pesante e con parole molto forti nei confronti di Spinalbese e Nikita. Molti telespettatori hanno criticato ferocemente la donna, sostenendo che avrebbe dovuto limitarsi a dare manforte al figlio senza sparare a zero sugli altri concorrenti. Nel caos generatosi nel corso dell’ospitata, si è pronunciata anche l’opinionista Sonia Bruganelli che ha attaccato Carla. “Ma come si permette”, ha tuonato la moglie di Bonolis.

Alfonso Signorini avrebbe forse potuto porre un freno a Carla. Non lo ha fatto, lasciando che si sfogasse e praticamente arrivasse a esternare dichiarazioni al limite dell’insulto indirizzate alla Pelizon e ad Antonino. I due senza dubbio non sono dei santi (d’altra part, chi lo è?), ma è certo che alcune espressioni usate contro di loro sono state fuori luogo e troppo pesanti.

Carla ha poi detto al figlio che è fierissima di lui e che praticamente, secondo la sua opinione, non sta sbagliando nulla nel suo percorso al GF Vip 7. Non della stessa opinione parecchi telespettatori del reality che sostengono che spesso il bolognese assuma atteggiamenti poco spontanei.