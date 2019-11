Giulia Salemi, urla e lacrime per scherzo terribile: l’ex gieffina nel panico (Video)

Iconize e Giulia Salemi, lo scherzo con lo scarafaggio che fa urlare l’ex gieffina

Giulia Salemi oggi avrà senz’altro vissuto degli attimi di panico a causa dello scherzo di un suo amico che, diciamola tutta, non avremmo augurato a nessuno: lo scherzo infatti consiste nel mettere due scarafaggi morti, ovviamente finti, su un ripiano, per poi chiamare il malcapitato e fargli prendere qualcosa proprio lì dove l’animale è stato messo; qualcosa che abbiamo già visto ma che funziona sempre. Potete solo immaginare la reazione della Salemi che durante una tranquillissima giornata di novembre si è vista davanti uno scarafaggio enorme. E a dire il vero non c’è neanche bisogno di immaginare troppo perché le storie sono state pubblicate da Marco Ferrero, Iconize su Instagram, e condivise pure da Giulia.

Giulia quasi in lacrime per lo scarafaggio: lo scherzo di Iconize è riuscito

Nel video si vede Marco preparare lo scherzo e chiedere a Giulia di prendergli qualcosa sul tavolino; purtroppo per lei, la Salemi non si accorge da lontano della presenza dello scarafaggio e se lo trova davanti solo quando c’è tempo ormai solo di urlare quasi fino alle lacrime: sì, se vedete il filmato condiviso tra le storie Instagram si vede Giulia indietreggiare e dirigersi verso l’amico quasi piangendo dallo spavento. La Salemi sembra non aver capito di che razza di animale si trattasse ma non ha fatto neanche in tempo a chiederlo a Iconize che ha capito di essere stata vittima di uno scherzo epico. Sì, non esageriamo: l’espressione dell’ex di Francesco Monte, ieri terzo a Tale quale show, è di quelle perfette per gif, meme e non solo.

Le ultime news su Giulia

Prima che andiate a guardarvi lo scherzo a Giulia su Instagram vi ricordiamo che se Francesco ha voltato pagina e si è rifidanzato, la Salemi è riuscita a superare la fine della storia d’amore ma sembra non essere innamorata di nessuno; bella com’è, non le mancheranno di certo spasimanti e corteggiatori ma forse non ha trovato ancora la persona giusta. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Anche su scarafaggi, varie ed eventuali, ovviamente.