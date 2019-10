Francesco Monte, confidenze ‘ex’: Giulia, GF Cecilia e quelle non note

Francesco Monte a ruota libera sulle ex: da Giulia Salemi e quelle sconosciute. GF Vip con Cecilia e Ignazio? “Ho dovuto imparare a essere molto saldo!”

Francesco Monte, stop al gossip. L’ex tronista di Uomini e Donne, rivelazione di Tale e Quale Show (ora dovrà affrontare il Torneo dei Campioni), si è raccontato al magazine Chi. Una bella chiacchierata in cui ha rimarcato che finalmente, grazie allo show di Rai1, ha potuto mostrare a una larga fetta di pubblico che oltre a far parlare di sé per le conquiste sentimentali, sa fare molto altro. Ad esempio cantare. Ma non solo: sa anche mettersi al lavoro con costanza, umiltà e olio di gomito. Durante l’intervista non è nemmeno mancato un salto nel passato riguardante il famigerato Cannagate dell’Isola dei Famosi e gli amori vissuti con Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez e con ragazze ‘sconosciute’.

“Giulia Salemi? Io di lei posso solo dire: se è felice, sono contento.”

A proposito del Cannagate, Monte pensa che sarebbe stato comunque preso in considerazione per Tale e Quale se non fosse successo? “Ma io penso che sarebbe stato più facile scartarmi che prendermi. E che se ci fossero stati dei fondamenti riguardo a quelle accuse, non avrebbero neanche pensato al mio nome”. In effetti in discorso fila. Si cambia argomento. Giulia Salemi? “Noooo….” La reazione istintiva a una storia che è stata più che chiacchierata. Francesco poi risponde con pacatezza: “Io di lei posso solo dire: se è felice, sono contento.” Come lui d’altra parte, che con la nuova fidanzata Isabella De Candia è felicissimo: “Noi ci troviamo”. Spazio anche al Grande Fratello in cui Cecilia decise di lasciarlo per Ignazio. “La mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque, a partire dall’essere deriso per la situazione del vecchio GF”, racconta. Per Francesco, però, quel caso e il Cannagate furono delle scuole: “Ho dovuto imparare a essere molto saldo!”

Francesco Monte e le ex

A proposito di ex, Monte è uno che ha sempre avuto donne molto belle. Cecilia Rodriguez, Giulia Salemi, ora Isabella… “Non sono mai stato uno che guarda così tanto alla bellezza, mi faccio rapire da altro”. Sicuro? “Sono quelle che conoscete”, la risposta dell’ex tronista a proposito delle ex celebri. E a questo punto parla anche di quelle non note: “Le mie ex, quelle non famose, magari non rappresentavano la bellezza ‘super top model’, ma parliamo sempre di ragazze belle per me e a modo loro. Io voglio solo dire che se non c’è bellezza interiore, di quella esteriore te ne fai poco.”