Giulia Salemi si racconta a Chi, la rinascita dopo la fine della storia d’amore con Francesco Monte

Giulia Salemi, dopo un periodo fin troppo difficile, è rinata. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha riacquistato la sua forza ed ha ripreso in mano le redini della sua vita. Oggi la modella italo – persiana è una donna nuova che si prende cura di se stessa e che non perde mai il sorriso. La fine della sua storia d’amore con Francesco Monte l’aveva distrutta ma lei si è fatta coraggio ed ha ritrovato la luce, la sua luce, quella di ‘Giuly Power’. E per il nuovo numero del magazine Chi, in edicola da domani, la ragazza si è raccontata mostrandosi più consapevole che mai. La figlia di Fariba Therani ha ben capito a cosa servono i periodi dolorosi che purtroppo durante la vita capita di affrontare: a crescere, ad imparare. La Salemi come ogni donna è una sognatrice che desidera tanto l’amore. Forse era convinta di averlo trovato tra le braccia del modello tarantino ma purtroppo così non è stato. Lei però non si abbatte, il suo principe azzurro prima o poi arriverà!

Giulia Salemi: “Ogni passaggio della vita è necessario se lo sai prendere come un’opportunità di crescita”

“Ogni passaggio della vita, anche doloroso, è necessario se lo sai prendere come un’opportunità di crescita, nessuno potrà togliermi il sorriso e la voglia di leggerezza che non significa essere superficiali, ma trasmettere positività”, ha dichiarato a Chi la ‘nuova’ Giulia Salemi. Lei sembra aver preso la fine della storia d’amore con Monte quasi con filosofia. Una relazione di cui, però, nulla si pente. “Al Gf vip ho fatto vedere che sono una persona trasparente, che non finge, che sa volere bene e rinunciare a una parte di sé per fare stare bene gli altri. Sognavo l’amore, e l’ho avuto, poi è andata così, ma non è mai un errore, ho messo tutta me stessa e non mi pento di niente. E non mi rassegno, spero di innamorarmi di nuovo”, ha detto con lo sguardo ormai rivolto al futuro.

“Ho capito che chi ti ama lo fa per quello che sei”, la lezione di Giuly Power

Giulia Salemi, che intanto sta facendo progetti sui social grazie ai suoi tantissimi followers, ha imparato una lezione molto importante: “Non devo dimostrare niente agli altri e non voglio permettere a nessuno di farmi sentire sbagliata, se mi volete sono così. Ho capito che chi ti ama lo fa per quello che sei, nella vita ci si può migliorare, ma non si può tradire se stessi”. Che dire? Chapeu!