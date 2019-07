Giulia Salemi dimentica Monte: spunta un ricco e aitante corteggiatore

Giulia Salemi ultimi gossip: addio Francesco Monte, spunta un nuovo corteggiatore

È tempo per Giulia Salemi di andare avanti. La storia d’amore con Francesco Monte è ormai solo un ricordo lontano. L’italo-persiana si è consolata con la sua famiglia, gli amici e con il lavoro da modella e web influencer. E proprio dalla carriera arrivano le gioie più grandi. Secondo un gossip riportato dal settimanale Oggi la Salemi si sta dedicando ad un nuovo progetto professionale. Un’avventura al momento top secret ma che potrebbe aiutare Giulia a realizzare il suo grande sogno: quello di diventare una conduttrice televisiva stimata e affermata. Ma al di là del piccolo schermo, sembra che in questi giorni la 26enne stia ricevendo delle attenzioni particolari da un ricco ed aitante corteggiatore.

L’ultimo gossip sulla vita privata di Giulia Salemi

“È tornata a sorridere Giulia Salemi dopo la dolorosa fine della sua relazione con Francesco Monte. La showgirl si sta dedicando agli amici, alla famiglia e soprattutto a un nuovo progetto professionale ancora top secret. Si sussurra anche che abbia un ricchissimo e aitante corteggiatore. Trattasi di uno dei più ambiti rampolli della Milano bene“, si legge sulla rivista Oggi. Chi sarà il ragazzo che sta facendo di tutto per conquistare Giulietta? E la figlia di Fariba Tehrani cederà a questa corte serrata?

Francesco Monte avvistato con un’avvenente modella

Non solo Giulia Salemi: pure Francesco Monte ha già voltato pagina. Di recente è stato avvistato tra Ibiza e la Puglia con la modella di origini tedesche Isabella. Per ora nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Monte vuole far parlare principalmente per il suo lavoro: è tra i papabili concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show.