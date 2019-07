Tale e Quale Show 2019 cast: nuovi nomi e ultime news

Tale e Quale Show 2019: i concorrenti confermati e le ultime news

Continuano le indiscrezioni sul cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. Carlo Conti tornerà al timone del programma anche quest’anno così come i giudici, ma nuovi volti dello spettacolo italiano e non solo arriveranno ad arricchire il cast. Se negli scorsi giorni si vociferava che fosse quasi sicura la partecipazione di Francesco Monte, Jessica Morlacchi e Davide De Marinis, ora si fanno altri nomi. Tra i quali spiccano quelli di Gigi e Ross, ex conduttori di Made in Sud ed anche Eva Grimaldi, l’attrice da poco convolata a nozze con la sua Imma Battaglia. La notizia è stata riportata da TvBlog che, sempre informatissimo sui palinsesti e i dettagli delle trasmissioni delle tv italiana, si sbilancia anche su altri nomi.

Tale e Quale Show il cast: tutti i nomi in attesa di conferma ufficiale

Carlo Conti e l’intera squadra di Tale e Quale Show starebbero ultimando il cast proprio nelle ultime ore. Secondo le notizie arrivate a TvBlog, mentre si attende la risposta di Rita Rusic, la partecipazione quasi certa di Francesco Pannofino, sarebbero anche altri i nomi probabili. Tra questi ci sono Eva Grimaldi, come già detto, il comico Francesco Paolantoni, Debora Caprioglio, Lidia Schillaci da Operazione trionfo ed infine Tiziana Rivale, vincitrice di Sanremo 1983. Inoltre, sembra quasi fatta per l’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte, ora al centro del gossip per la rottura con Giulia Salemi e la nuova fiamma: la modella Isadeca.

I nomi certi del cast: Tale e Quale Show in partenza nella prossima stagione

Se i nomi sopra citati sono in attesa di conferma, altri invece sembra siano sicuri concorrenti del programma. Gigi e Ros, i due conduttori e comici parteciperanno come concorrente unico e faranno imitazioni di coppie canore.