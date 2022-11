Giulia Salemi: perché ha un seno più piccolo dell’altro

Giulia Salemi è bellissima. Affascinante, solare, carismatica. Come la maggior parte delle donne, però, anche lei ha dovuto fare per tanto tempo i conti con alcuni complessi fisici. Come una cicatrice sul petto e un seno più piccolo dell’altro. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli non ha mai voluto rifarsi il decollete come tante altre colleghe. Questo è il segno della sua battaglia più importante, quella contro il tumore, come ricordato da mamma Fariba Tehrani.

Ebbene sì, forse non tutti lo sanno, ma quando era solo una neonata Giulia Salemi ha dovuto fare i conti con un tumore al petto. Ad accorgersene i suoi genitori, dopo aver notato che la bambina continuava a svegliarsi di notte, tossiva forte, sembrava che soffocasse a ogni respiro. Scambiata inizialmente dai dottori come bronchite la verità è poi emersa dopo un confronto con un luminare.

A soli tre mesi di vita a Giulia Salemi è stato diagnosticato un tumore al petto. La piccola aveva una massa che, con il tempo, era diventata enorme e l’avrebbe presto soffocata. La conduttrice italo-persiana è stata sottoposta ad un’operazione chirurgica di ben cinque ore. Per fortuna il tumore era benigno ed è stato eliminato con una certa facilità.

Giulia Salemi e il tumore al petto

Nei suoi primi tre anni di vita, però, Giulia Salemi è stata costretta a sottoporsi a continui controlli e per diverso tempo è stata molto debole, minuta e sofferente. Al settimanale Di Più Fariba Tehrani ha raccontato:

“Uno dei rischi era che quella massa potesse tornare, per fortuna non si ricreò mai più. A Giulia, però, rimase una grande cicatrice e tuttora ha un seno più piccolo dell’altro. Non ha mai voluto operarsi al seno. Ha voluto tenersi addosso quel ricordo della sua infanzia”

Nella famiglia di Fariba Tehrani ci sono diversi casi di tumori: la madre e le due sorelle hanno combattuto contro il cancro e una di loro ha perso la sua battaglia. Per questo per la donna così come per Giulia Salemi la prevenzione è molto importante, decisamente fondamentale.

La scorsa estate è stata la stessa Giulia Salemi a parlare del tumore in alcune storie di Instagram smentendo di essere rifatta come insinuato da qualcuno:

“Il seno è una mia croce perché sul petto ho una cicatrice abbastanza importante. Questa cicatrice, crescendo, è salita, fino a tagliare il mio seno un po’ a croce”

Nonostante tutto Giulia Salemi non ha mai scelto di ritoccare il seno o rimuovere quella cicatrice, che oggi rappresenta una delle battaglie più importanti della sua vita.