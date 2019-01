Giulia Salemi, tutta la verità: la nuova vita con Monte e il rapporto con Fariba

Giulia Salemi si confessa: la favola con Francesco Monte dopo il GF Vip

Giulia Salemi sta vivendo la sua favola moderna, è così che definisce la storia d’amore con Francesco Monte a Mattino 5. Dunque, questa relazione nata nella Casa sta procedendo a gonfie vele dopo il Grande Fratello Vip. Una coppia su cui pochi telespettatori avrebbero scommesso, eppure sembra proprio che i sentimenti stiano crescendo sempre di più. A confermarlo non sono solo le foto postate sui social in queste settimane, ma ci pensa anche la stessa Giulia attraverso un’intervista con Federica Panicucci. La Salemi annuncia in diretta: “Siamo innamorati”. L’ex gieffina rivela che effettivamente il loro percorso nel reality sembrava particolare. Giulia spiega che Francesco aveva paura di vivere una relazione sotto le telecamere, in quanto credeva che non ci sarebbe stato un seguito fuori. Eppure la Salemi è poi riuscita a farlo uscire da questa corazza.

Francesco Monte e Giulia Salemi: la storia d’amore continua

Giulia è riuscita a conquistare il cuore del bel ex tronista di Uomini e Donne. Ora sta vivendo la sua favola e dopo anni può finalmente affermare di aver ritrovato l’amore. Per lui si tratta di un nuovo inizio, da cui ricominciare dopo le tante delusioni. La Salemi confessa che vivono quasi in simbiosi, in quanto cercano di stare sempre insieme. Sebbene Monte viva a Roma e lei a Milano, riescono comunque a trovare il modo per trascorrere il tempo insieme. Entrambi hanno voglia di avere una casa dove ritrovarsi, ma per ora non vivono insieme. La Salemi, inoltre, riconosce il fatto che Francesco sia una persona abbastanza gelosa. Fuori dalla Casa, però, non è ancora nata alcuna situazione di gelosia.

Giulia Salemi e i rapporti con Fariba Tehrani: “Ha solo cercato di difendermi”

“È un sentimento che non provavo da anni”, rivela Giulia Salemi in diretta. Ma ecco che si torna a parlare anche di sua mamma Fariba Tehrani. Sembrava che dopo quanto accaduto al Grande Fratello Vip, l’ex gieffina avesse deciso di chiudere i rapporti con la madre. Invece, la modella spiega di aver parlato con la donna e di essere riuscita a capirla. Ora, però, lei ha bisogno di iniziare a camminare con le sue gambe. Oltre ciò, Giulia ci tiene a precisare che l’unica cosa che rimprovera a Fariba è la questione legata al rito, effettuato a Casa Signorini.