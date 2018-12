Fariba distrutta, il messaggio della figlia Giulia Salemi: “Esci dalla mia vita”

Giulia Salemi e la madre Fariba hanno litigato dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip?

È un giorno difficile per Fariba Therani. L’ex concorrente di Pechino Express sarebbe ai ferri corti con la figlia Giulia Salemi, dopo l’eliminazione di quest’ultima al Grande Fratello Vip. Secondo quanto trapelato a Pomeriggio 5, subito dopo aver lasciato la Casa di Cinecittà, la modella italo-persiana avrebbe inviato un duro messaggio alla madre. “Esci dalla mia vita, non ti voglio più sentire”, avrebbe scritto la nuova fidanzata di Francesco Monte. A riportare l’indiscrezione è stato Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo. Maria Monsé si è invece limitata a dire nel salotto di Barbara d’Urso: “Prima di venire qui ho incontrato Fariba: è in lacrime, è distrutta”.

Il video di Fariba Tehrani contro il Grande Fratello Vip

Nella notte, in seguito all’eliminazione di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, Fariba si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. Come potete vedere nel video più in basso la Therani ha definito ingiusto il trattamento riservato alla figlia poiché non era stata avvisata di alcun regolamento. “Da tre settimane si sapeva che gli autori del Grande Fratello volevano fare fuori Giulia Salemi. Sono stata strumentalizzata per fare scoop e aumentare share”, ha assicurato Fariba.

L’ultimo messaggio di Francesco Monte per Giulia Salemi

Intanto Francesco Monte, ancora nella Casa più spiata d’Italia, ha voluto mandare un messaggio alla sua nuova fiamma. In un confessionale l’ex tronista di Uomini e Donne ha invitato Giulia a mettere le cose in chiaro con la madre. Soprattutto per il bene della loro relazione, che comincerà sul serio una volta terminato il reality show.