Giulia Salemi a Miss Italia, ecco perché c’era lei al posto di Elisa Isoardi: parla Greco

Miss Italia 2019, Giulia Salemi soddisfatta dell’esperienza come giurata

Giulia Salemi ha fatto parte del cast di Miss Italia 2019 come giurata e sui suoi profili social ha mostrato grande entusiasmo per il ruolo assegnatole. L’ex di Francesco Monte, ora dimentica del brutto periodo passato a causa della rottura con l’ex gieffino, ha dato il meglio di sé stessa e si è fatta valere in uno scenario tutt’altro che semplice per chi – come lei – aveva partecipato all’evento solo come concorrente e non come ospite. “Sono comunque molto felice – queste le sue parole su Instagram dopo la fine di Miss Italia – perché mi state scrivendo cose bellissime e avete capito e centrato il punto di ciò che volevo esprimere”. Una giurata soddisfatta insomma nonostante le polemiche.

Giulia Salemi e Alessandro Greco, la polemica dopo Miss Italia 2019

Sì perché – come senz’altro ricorderete o avrete saputo, casomai non aveste seguito lo show direttamente – Giulia è stata bacchettata simpaticamente da Alessandro Greco che a un certo punto le ha fatto capire di non dilungarsi troppo. Un comportamento che alla Salemi non è piaciuto per niente e che l’ha spinta a sfogarsi proprio su Instagram, dove sono ancora presenti le sue frecciatine neanche tanto velate al conduttore di Miss Italia. Lui da parte sua non ha affrontato direttamente la questione ma ha comunque spiegato a Tvblog di essere soddisfatto di com’è andata la serata e soprattutto di come ha condotto: “Un giorno – queste alcune delle sue parole a Massimo Falcioni – mi spiegherete cosa vuol dire ‘stile anni novanta’ […] è semplicemente il mio stile. Può piacere o non piacere, fa parte del gioco. Non aderisco allo stile di un periodo storico, è la mia cifra e come tale mi auguro possa essere gradito il più possibile”.

Perché Giulia Salemi era al posto di Elisa Isoardi nella giuria di Miss Italia? Le parole di Greco

Greco ha parlato inoltre anche della sostituzione di Elisa Isoardi con Giulia Salemi rispondendo a una domanda diretta di Tvblog: “In giuria – gli è stato chiesto – era stata annunciata Elisa Isoardi, invece gli spettatori hanno trovato Giulia Salemi. Come mai?”. “Non lo so – ha così risposto Greco –, probabilmente per problematiche legate alla preparazione della Prova del cuoco. Mi avrebbe fatto piacere avere Elisa, l’anno scorso invitò me e mia moglie in trasmissione e avrei volentieri ricambiato la cortesia. La sua presenza, inoltre, sarebbe stata più pertinente all’idea originaria di avere in giuria le donne del day-time di Raiuno capitanate da Gina Lollobrigida. Ma ho preso atto della sostituzione senza problemi”. Nessun pregiudizio nei confronti della Salemi dunque ma solo necessità di velocizzare i tempi e di rispettare appunto la propria cifra stilistica. Greco ha parlato. La polemica si è chiusa. E ora, cara Giulia, tieniti pronta per nuovi progetti! Quelli arriveranno senza dubbio!