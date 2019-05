Giulia Salemi, lettera da brividi per Fariba: la risposta della Tehrani

Giulia Salemi, lettera da brividi per la madre Fariba: la risposta della Tehrani

Sono ormai lontani i tempi in cui Giulia Salemi e la madre Fariba Tehrani si ‘punzecchiavano’. Il gossip arrivò addirittura a parlare di liti furibonde tra le due donne. Il presunto momento di tensione si verificò durante la partecipazione della fidanzata di Francesco Monte al Grande Fratello Vip. Motivo? Nel reality di Canale 5, la Tehrani, andando a trovare Giulia nella Casa, parlò in persiano, violando il regolamento del programma. Risultato? Nomination ‘punitiva’ per la Salemi e addio Grande Fratello, dopo aver perso al televoto contro Stefano Sala. Da qui le presunte frizioni con mamma. Ma questa, come dicevamo poc’anzi, è acqua e gossip passato. Le due donne oggi sono in perfetta sintonia, tanto che Giulia ha scritto una lettera da brividi alla madre in occasione del suo 57esimo compleanno. Auguri!

“E anche se non te lo dico spesso: ‘Ti amo mamma’. Buon compleanno”. Giulia al miele

“Auguri alla donna più speciale che io conosca”, esordisce Giulia, dedicando una Stories Instagram a Fariba. “Una donna con tante sfumature e cicatrici – prosegue la modella – che l’hanno un po’ indurita nei confronti della vita, ma che non ha perso la voglia di amore, di lottare per ciò in cui crede e di essere una persona per bene, dai sani principi. E sempre pronta ad aiutare il prossimo“. La Salemi riserva altri sentiti e profondi elogi alla madre: “Un grande esempio di bontà, forza e grinta per me”. Infine, la chiosa speciale: “E anche se non te lo dico spesso: ‘Ti amo mamma’. Buon compleanno”. La risposta della Tehrani alla dolce lettera della figlia non si è fatta attendere. “Grazie cucciola mia per i bellissimi auguri“, ha scritto in una Stories Instagram.

Fariba ancora contro il Grande Fratello, Giulia a Temptation Island Vip con Monte?

Pochi giorni fa Fariba è tornata sulla vicenda del Grande Fratello Vip che ha coinvolto la figlia, portandola all’eliminazione. Nella fattispecie la donna ha sparato a zero sull’edizione nip del reality, in onda attualmente, gridando all'”ingiustizia“, dopo aver fatto dei paragoni su quanto sta accadendo e quanto è accaduto a lei in passato. Per quanto riguarda Giulia, stanno aumentando i rumor che la vorrebbero a Temptation Island Vip con Francesco Monte. Sarà vero?