Fariba, madre di Giulia Salemi contro il Grande Fratello: “Ingiustizia”

Fariba Tehrani si scaglia contro il Grande Fratello: la madre di Giulia Salemi torna a gridare “Ingiustizia”. Il caso

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, torna all’attacco del Grande Fratello. L’italo iraniana è tornata a scagliarsi contro il reality Mediaset, tornando sulla vicenda che ha coinvolto sua figlia nella scorsa edizione vip. A scatenare il malcontento della Tehrani alcune dinamiche che stanno accadendo nel programma attuale condotto da Barbara d’Urso. A questo punto però è bene specificare che in questo caso si tratta di Grande Fratello Nip, nel caso citato da Fariba di Grande Fratello Vip. Detto questo, andiamo a scoprire che cosa ha fatto urlare “Ingiustizia” all’ex concorrete di Pechino Express.

Fariba torna a gridare “ingiustizia” contro il Grande Fratello

Su Instagram, una pagina molto attenta ai fatti che avvengono nella Casa più spiata d’Italia ha pubblicato un post sotto al quale alcuni utenti hanno espresso le loro opinioni su quanto sta succedendo nel reality. Tra questi c’è stata Fariba Tehrani. La madre di Giulia Salemi ha notato un intervento di un follower che sosteneva che al GF i concorrenti non possono essere messi al corrente di fatti esterni alla casa. Eppure, prosegue l’utente, Guendalina Canessa, nell’incontro arroventato avuto con Francesca De André, ha dato informazioni “da fuori“. L’utente conclude: “Avete due pesi e due misure?”. La Tehrani, letto il messaggio, ha preso la palla al balzo e ha scritto: “Da sempre tutti i visitatori hanno accennato a cose che capitavano fuori ai loro parenti e molti parlavano in americano, spagnolo, etc. L’unica volta che il Grande Fratello ha punito un concorrente è stato con Giulia Salemi. Un’ingiustizia.”

Il caso Fariba-Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 3

Il caso di Giulia Salemi fece molto discutere nella scorsa edizione del GF Vip. La ragazza di Francesco Monte fu costretta ad andare in nomination. La decisione ‘punitiva’, che la portò all’eliminazione (perse al televoto contro Stefano Sala), fu presa perché in un incontro avuto con la madre Fariba, le due donne si parlarono in persiano e la Tehrani diede informazioni a Giulia di ciò che accadeva fuori dal reality.