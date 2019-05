Francesco Monte e Giulia Salemi verso Temptation Island Vip

Francesco Monte e Giulia Salemi news: la coppia in lizza per Temptation Island Vip

Nuovo programma all’orizzonte per Francesco Monte e Giulia Salemi. Dopo il Grande Fratello Vip dello scorso autunno la coppia sarebbe in lizza per partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Che sarà registrata il prossimo agosto ma andrà in onda su Canale 5 tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Come riporta il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 9 maggio, i Fralemi sarebbero tra i concorrenti più probabili data la loro grande popolarità ma soprattutto l’affetto che lega Monte a Maria De Filippi, produttrice del format. Del resto è stata la moglie di Maurizio Costanzo a lanciare il tarantino in televisione: prima come corteggiatrice e poi come tronista di Uomini e Donne.

Chi sono le altre coppie in lizza per Temptation Island Vip 2

Oltre a Francesco Monte e Giulia Salemi, nel cast di Temptation Island Vip 2019 potrebbero esserci Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Ma pure le ultime due coppie nate a Uomini e Donne, ovvero Luigi Mastroianni e Irene Capuano e Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Si parla anche di Alex Belli (che l’anno scorso era in trattative per partecipare con l’ex fidanzata Mila Suarez) con la nuova fiamma, la modella venezuelana Delia Duran. Intanto è quasi certa la nuova conduttrice della trasmissione: dopo l’addio di Simona Ventura, Maria De Filippi vuole puntare su Ilary Blasi (che nel frattempo ha abbandonato il Grande Fratello Vip).

Come va la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia

In attesa di avere la conferma sulla loro partecipazione a Temptation Island Vip, procede a gonfie vele la relazione tra Francesco e Giulia. Nonostante i dubbi all’interno della Casa del Grande Fratello i due sono riusciti a instaurare una forte intesa e un’alchimia magica nella vita di tutti i giorni. “Ci compensiamo: io più giocherellona, lui più calmo e riflessivo”, ha assicurato l’italo-persiana a Vieni da me di Caterina Balivo.