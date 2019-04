Giulia Salemi a Vieni da me: “Francesco Monte? Ecco il mio sogno”

Giulia Salemi intervista a Vieni da me: le parole su Francesco Monte

Giulia Salemi è tornata in tv. Dopo l’ultima intervista a Verissimo, l’italo-persiana è riapparsa da mamma Rai, a Vieni da me di Caterina Balivo. Giulia, reduce dall’esperienza al Coachella, si è sottoposta all’intervista con emoticon, dove l’ospite viene invitato a dare un emoticon a determinati personaggi proposti dalla redazione. Se a Simona Ventura, che la Salemi ha conosciuto a Miss Italia, la giovane ha dato quella da “numero uno”, al fidanzato Francesco Monte ha rifilato l’emoticon del “matrimonio”. Non è la prima volta che la modella e web influencer parla di nozze con l’ex tronista di Uomini e Donne ma questo sogno diventa sempre più grande e intenso giorno dopo giorno. Proprio come la relazione tra Giulia e Francesco che, nata per caso nella Casa del Grande Fratello Vip, è diventata seria e stabile.

Giulia Salemi vuole sposare Francesco Monte: la confessione

“Sognare non costa nulla. Per ora non è arrivata nessuna proposta ma in un futuro ci spero”, ha confidato Giulia Salemi a Caterina Balivo. La 26enne è apparsa raggiante e al settimo cielo: dopo sei anni di solitudine è finalmente riuscita a trovare il suo principe azzurro. Nonostante la favola, Monte ha dei difetti, come chiarito dalla Salemi. “È permaloso e severo”, ha spifferato l’ex modella. Questi difetti non minano però la serenità di coppia, dove Francesco e Giulia si fondono alla perfezione. “Ci compensiamo: io più giocherellona, lui più calmo e riflessivo”, ha ribadito la figlia di Fariba Tehrani.

Nei progetti futuri di Giulia Salemi c’è anche un figlio

Oltre al matrimonio Giulia Salemi spera presto di diventare pure mamma. Magari proprio con Francesco Monte, anche se per ora non ci sono progetti in corso.