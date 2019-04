Giulia Salemi e Monte sognano una famiglia: figlio in arrivo? Il gossip

By

Francesco Monte e Giulia Salemi innamorati più che mai: le ultime news sulla coppia

Giulia Salemi e Francesco Monte hanno grandi progetti dopo la convivenza. La coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip appare oggi innamorata più che mai ed entrambi, intervistati da Diva e Donna, si sono detti contenti di come stanno andando le cose fuori dal reality. La complicità ritrovata dopo il Gf Vip li ha uniti molto, tant’è che adesso sia Monte che Giulia sognano di allargare la famiglia. La loro non è una “storiella passeggera”, ha specificato Francesco nella sua intervista. Lui, ha poi aggiunto, è sicuro che arriverà lontano con la sua fidanzata, per questo adesso è quasi impossibile pensare ad un futuro senza di lei.

Giulia Salemi spiazza: un figlio da Francesco Monte? “Mi piacerebbe moltissimo”

Giulia Salemi, guardando al suo futuro insieme a Francesco Monte, ha dichiarato che non le dispiacerebbe diventare mamma. Un figlio da Francesco? “Un piccolo Monte mi piacerebbe moltissimo, e poi nella vita il mio motto è “mai dire mai”, stiamo a vedere cosa succederà”, ha confessato. L’ex tronista di Uomini e Donne, viste le delusioni avute in passato (con Cecilia Rodriguez è arrivato vicino alle nozze prima di essere lasciato), preferisce invece andarci con i piedi di piombo. “Non programmo più nulla, sono sicuro che con Giulia verrà tutto naturale e spontaneo”, ha affermato infatti Monte.

Francesco Monte e Giulia Salemi: la vita dopo il Grande Fratello Vip

Francesco Monte e Giulia Salemi, da quando sono usciti insieme dal Gf Vip, hanno smesso di litigare. Le incomprensioni che spesso li avevano portati allo scontro all’interno del reality adesso sono solo un brutto ricordo. Giulia ha raccontato di andare molto d’accordo con Francesco. Entrambi, ha detto l’italo-persiana, si capiscono con uno sguardo e non hanno più di alzare la voce per far valere le loro ragioni.