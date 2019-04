Giulia Salemi in ospedale: mamma Fariba aggiorna i fan

Giulia Salemi in ospedale: l’ex gieffina in pronto soccorso a seguito di una forte febbre

La serata di oggi non si è conclusa nel migliore dei modi per Giulia Salemi. L’ex gieffina, stando a quello che è emerso dai social, è stata portata al pronto soccorso a seguito di una forte febbre. A spiegare quello che è successo, poche ore fa, è stata la mamma Fariba in persona su Instagram. La signora, con un messaggio pubblicato sul suo profilo, ha aggiornato i fan della Salemi ed ha mostrato loro una foto di Giulia, seduta in quella che, ad una prima occhiata, è sembrata la panca di un pronto soccorso.

Giulia Salemi in pronto soccorso: mamma Fariba aggiorna i fan dall’ospedale

Giulia Salemi, dopo aver fatto gli auguri di pronta guarigione a Walter Nudo (finito in ospedale a seguito di un malore), già oggi pomeriggio lo aveva detto in una stories su Instagram di stare male. Le prime notizie di lei al pronto soccorso, come accennato sopra, sono però arrivate ai fan tramite la mamma Fariba. Quest’ultima, sul suo profilo personale, ha infatti scritto: “Vi prego di mandare l’energia positiva per la mia cucciola che in questo momento in pronto soccorso con febbre a 40”.

Giulia Salemi e la mamma Fariba fanno pace dopo il Grande Fratello Vip: dopo le incomprensioni l’incontro con Francesco Monte

Stasera accanto a Giulia Salemi in ospedale c’era la mamma Fariba. Le due donne, dopo le incomprensioni nate al Grande Fratello Vip, sono riuscite a trovare un punto di incontro e, adesso, sono unite più che mai. Fariba, come i ben informati sapranno, ha pure incontrato Francesco Monte che, come fidanzato di Giulia, è finalmente entrato nelle sue grazie. La loro, dunque, è ora una famiglia a tutti gli effetti, e chissà quale altro passo importante dovranno aspettarsi i fan dopo la convivenza.