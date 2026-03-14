Giulia Salemi impietrita, Alba Parietti le urla contro e lascia lo studio: il video della sfuriata

Alba Parietti ha fatto tappa al podcast di Giulia Salemi “Non lo faccio x moda”. La puntata sarà resa disponibile in rete a partire da lunedì 16 marzo. Nel frattempo l’influencer italo-iraniana ha pubblicato sui social una clip con una stramba anticipazione di quel che si vedrà. Nel filmato la conduttrice torinese si infuria con la padrona di casa, dandole della ragazzina prima di abbandonare lo studio arrabbiatissima, innanzi a una Salemi impietrita. Forse troppo. Infatti c’è il forte sospetto che in realtà la sfuriata sia una trovata pubblicitaria e che si sia di fronte a una montatura. Tuttavia c’è chi ha anche sostenuto che Parietti potrebbe davvero avere perso le staffe.

Alba Parietti furibonda con Giulia Salemi: scena costruita a tavolino e tutto vero?

“Voi ragazzine che non avete mai avuto… siete convinte che la gente sia a vostra disposizione. Sai che cosa faccio io adesso? Ti faccio vedere che non è così! Perché mi sono proprio rotta. No, mi dispiace. Impara l’educazione. Ciao, non ne posso più di questa roba”. Così Alba Parietti rivolgendosi a Giulia Salemi nel corso dell’intervista, come dimostrato dal video reso pubblico dalla stessa compagna di Pierpaolo Pretelli. La 64enne ha poi abbandonato la sua postazione andandosene dallo studio.

“Potete convincerla? Chiamate Francesco. No, ragazzi ma è impazzita?”, la reazione dell’influencer che si è rivolta al suo team di lavoro, menzionando l’amico Francesco Oppini, figlio della Parietti. Salemi, sempre parlando con il suo staff, ha fatto riferimento alla causa scatenante della presunta arrabbiatura di Alba: “Se ho detto qualcosa che non dovevo? Prima le ho fatto una battuta. Ho detto ‘questo è un termine che non si usa più in contesti come i podcast, è una cosa un po’ antica’”.

È successo davvero…

ci vediamo lunedì 16 marzo alle 12.00 su tutte le piattaforme.

NON LO FACCIO X MODA pic.twitter.com/Jg5c1ZnrqE — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 14, 2026

L’analisi del video: perché la clip ‘puzza’ di sceneggiata

Analizzando il video, pare proprio che sia Giulia sia Alba stiano recitando le parti della vittima e della carnefice. Ciò spinge a credere che la lite sia stata inscenata proprio per poi spedire la clip sui social e creare attenzione sul podcast. Anche perché, come è noto, quando avvengono pesanti diatribe negli studi del mondo dello spettacolo, quasi mai i diretti interessati o le dirette interessate postano online i ‘patatrac’. Spesso emergono filtrati da fonti che hanno assistito in prima persona agli alterchi oppure ne sono venuti a conoscenza da qualcuno ben informato sui fatti. In altre parole, quasi certamente si è innanzi a una trovata pubblicitaria.

Qualora invece i nervi si siano davvero fatti tesi tra le due donne, come si suol dire, se ne vedranno sul serio delle belle.