Sanremo, Alba Parietti furiosa “ha fatto piangere” alcuni addetti ai lavori: la spiegazione della conduttrice

Alba Parietti è stata presente al Festival di Sanremo durante tutta la durata della kermesse nel ruolo di inviata de La vita in diretta. Vanity Fair ha raccontato un curioso episodio che si è svolto lontano dalle telecamere e che ha visto protagonista proprio la conduttrice e showgirl piemontese. Che cosa è successo? Il prestigioso magazine ha sostenuto che Alba, in un’occasione, più che l’inviata ha fatto la diva. In particolare, è stato raccontato che dietro le quinte del talk show condotto da Alberto Matano avrebbe fatto richieste da star, mettendo in difficoltà alcuni addetti ai lavori. Qualcuno di questi si sarebbe persino messo a piangere.

Sanremo: perché Alba Parietti ha perso le staffe

Parietti, dopo aver letto quanto riportato da Vanity Fair, ha dato la sua versione dei fatti. Da un lato non ha negato di aver perso le staffe, dall’altro ha spiegato i motivi per cui si è adirata, affermando che non ha fatto alcun capriccio da diva. La conduttrice ha premesso che ha dovuto affrontare la settimana sanremese con la febbre. Nonostante l’impedimento, è riuscita a realizzare diversi servizi dalla città dei fiori per La vita in diretta. Ma perché ha perso la pazienza? L’episodio riguarda un’intervista a Serena Brancale, cantante che figurava tra i big in gara a Sanremo con uno struggente brano dedicato alla madre.

Alba ha riferito che ha preteso che l’artista fosse intervistata in un contesto adeguato e che quindi si è adoperata affinché tutto fosse preparato per bene. “Davanti a un bar pieno di gente che parlava, in piedi, senza luci, senza la giusta atmosfera, per un testo dedicato alla madre, ho preteso con fermezza che l’artista fosse rispettata con una postazione adeguata”, ha raccontato Parietti.

“Ci sono momenti che richiedono rispetto, concentrazione, cura. Difendere questo non è un capriccio, è senso di responsabilità verso il programma per cui lavoro e verso l’artista che ho davanti. E se questo è essere capricciosa, io sono la donna più capricciosa del mondo”, ha concluso la conduttrice in risposta a quanto scritto da Vanity Fair. La rivista si è premurata di riportare integralmente la versione della showgirl, senza smentire le sue dichiarazioni.

Sanremo 2027, Stefano De Martino potrebbe essere affiancato da Antonella Clerici o Maria De Filippi

La Rai, a gran sorpresa e con un anno di anticipo, ha reso noto che il successore di Carlo Conti sarà Stefano De Martino. Non appena la notizia è stata divulgata, ha cominciato a impazzare il toto-nomi della donna che potrebbe affiancarlo sul palco dell’Ariston. Sempre Vanity Fair ha sostenuto che in pole position ci sarebbero Antonella Clerici, reduce dalle ottime stagioni di The Voice, e Maria De Filippi, ossia la madre artistica del conduttore di Affari Tuoi.