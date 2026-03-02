Sanremo 2027, De Martino rompe il silenzio: “Ecco come Carlo Conti mi ha preso alla sprovvista”

Era nell’aria e poi è arrivata la conferma ufficiale, sarà Stefano De Martino a guidare il Festival di Sanremo 2027. Per la prima volta direttore artistico e conduttore del noto evento musicale, il volto protagonista di Affari Tuoi ha deciso di parlare al Tg1 stasera. Giorgia Cardinaletti, che in qualità di co-conduttrice della finale era presente al Teatro Ariston quando è accaduto tutto, ha ripercorso l’annuncio ufficiale.

La giornalista ha fatto notare che De Martino si è commosso quando Carlo Conti ha annunciato che sarebbe diventato lui il prossimo direttore artistico del Festival. Lo storico conduttore della Rai, qualche ora prima, aveva rivelato che durante la finale avrebbe confermato oppure no la sua decisione di lasciare l’evento definitivamente. Conti aveva già, in questi mesi, fatto sapere che non avrebbe condotto altre edizioni in futuro e che quella di quest’anno sarebbe stata l’ultima.

Ed ecco che l’ha confermato, durante la finale di Sanremo 2026, che non sarà più lui a vestire questi panni, bensì De Martino! Durante l’annuncio ufficiale, Stefano era presente sul palco ed è apparso davvero emozionato. Stasera, durante la striscia serale del Tg1, in collegamento, ha ammesso:

“L’emozione mi ha preso in maniera inaspettata, quando Carlo mi si è avvicinato, un po’ il suo sguardo paterno, un po’ quel luogo… mi ha preso alla sprovvista. Questo gesto di generosità lo porterò sempre nel cuore e fa capire il professionista che è”

C’è chi era ormai convinto che sarebbe stato l’ex ballerino a prendere l’eredità di Conti e chi, invece, pensava che avrebbe dovuto fare ancora ‘gavetta’. Sebbene sia approdato solo da qualche anno in Rai, De Martino è riuscito a conquistare questo ambito ruolo, ormai volto centrale della TV di Stato grazie ad Affari Tuoi. E chi l’avrebbe mai detto anni fa, quando ballava tra i ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi ed era solo ‘il marito di Belen Rodriguez’.

Ora ha conquistato un posto tutto suo nella TV italiana e il Festival lo consacrerà come volto protagonista del futuro della Rai. Lui è pronto a dare il meglio di sé, tanto che al Tg1 ha raccontato che sta già iniziando a studiare tutta la storia del Festival “per capire i cambiamenti vissuti negli anni”. Come lui stesso ha fatto notare, “per scrivere una nuova pagina c’è bisogno di conoscere le precedenti”.

Nel frattempo, si sta dedicando anche a una coreografia per Affari Tuoi con Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo 2026. Non solo lui, ovviamente in questi giorni nel game show passeranno un po’ tutte le canzoni che hanno caratterizzato l’ultimo Festival di Carlo Conti. Per quanto riguarda l’edizione che condurrà lui il prossimo anno, non appena avrà qualcosa da dire, lo farà proprio al Tg1.

Mediaset è ormai un lontano ricordo per Stefano, che comunque non dimentica da dove è arrivato e da sempre si mostra riconoscente a Maria De Filippi. Sulla TV di Stato ormai la carriera ha preso una direzione da invidiare!