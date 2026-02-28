Clamoroso a Sanremo, Carlo Conti passa il testimone a Stefano De Martino: l’ex di Belen quasi in lacrime

Non era mai capitato prima d’ora che a Sanremo un conduttore e direttore artistico, con un anno d’anticipo, proclamasse il suo successore direttamente dal palco dell’Ariston: è accaduto al Festival 2026, quando Carlo Conti ha passato il testimone al “golden boy” della Rai, Stefano De Martino. L’episodio, senza precedenti, è avvenuto nel corso della serata finale della kermesse. A un certo punto, sul palco si è materializzato l’aitante timoniere di Affari Tuoi. “King Carlo” lo ha investito della pesante responsabilità di ereditare il popolare concorso canoro.

“Io stasera ho un grande onore, è la prima volta al Festival di Sanremo che accade questa cosa”, ha esordito Conti che ha poi fatto alzare De Martino, presente in platea, per investirlo ufficialmente. Tra i due conduttori c’è stato un caloroso abbraccio. Il pubblico ha appalaudito, Stefano ha quasi pianto e rapito dall’emozione è riuscito solo a scandire un sentito “grazie”. “Te lo meriti per la carriera che stai facendo”, ha chiosato Conti. “Ti voglio ringraziare. Ricevere questo testimone da te è davvero un onore. Un gesto di generosità che ricorderò per sempre. E ringrazio la Rai. Poi, come diciamo io e te al telefono quando ci sentiamo “testa bassa e pedalare”, ha dichiarato De Martino, prima di congedarsi.

Il passaggio di consegne ha stupito per il tempismo. Non ha invece stupito che la Tv pubblica abbia deciso di puntare su Stefano De Martino per il prossimo Festival. Da tempo è noto che nel contratto dell’ex marito di Belen Rodriguez ci sia una clausola relativa a una scelta di prelazione per condurre Sanremo. Un’opzione la si può sfruttare o meno. Probabilmente la Rai, dopo aver visto il calo di ascolti della kermesse, ha deciso di sparigliare il tavolo e di “osare”, scommettendo sul conduttore campano.

Naturalmente si è di fronte a un’arma a doppio taglio: De Martino potrebbe dare una ventata di freschezza a Sanremo e far lievitare gli ascolti. Non è però da escludere l’ipotesi che possa fare un fiasco. E, qualora ciò avvenisse, ci sarebbe il rischio di compromettere una carriera che, al momento, ha tutte le carte in regola per essere importante.